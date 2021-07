Grupo Rio retoma los conciertos en vivo ¿Cuáles son las recomendaciones para asistir a estos eventos? | Fuente: Grupo Rio

El emblemático Grupo Rio vuelve a los escenarios demostrando, una vez más, que después de más de 30 años de carrera musical no hay nada que los detenga, ni siquiera la pandemia por la COVID-19. Por ello, ni bien el Ministerio de Cultura publicó el Protocolo para la reactivación de las artes escénicas visuales y la música, la banda peruana decidió organizar dos únicas funciones presenciales para el mes de julio.

Así, la banda liderada por el cantante Pocho Prieto se prepara para ofrecer un concierto en vivo en el Centro de Convenciones Bolívar Espectáculos de Pueblo Libre, los días 10 y 24 de julio, con aforo reducido y cumpliendo todas las medidas de bioseguridad.

RPP Noticias conversó con el músico sobre esta decisión de volver a la tarima local y su experiencia transmitiendo los conciertos vía streaming como alternativa a las restricciones frente a la COVID-19.

“Como todos, empezamos a hacer conciertos virtuales pero eso no es lo natural en un ejercicio musical. Lo natural es la presencia del público y la interacción entre artistas y público”, comenta el músico.

“Ya no queremos hacer conciertos virtuales”

Ante la declaración de estado de emergencia por la COVID-19 en marzo del año pasado, el cierre de espacios artísticos fue inevitable y los conciertos fueron invitados al paro indefinido, lo cual hizo que los músicos y cantantes peruanos busquen alternativas en la virtualidad.

Frente a ello, Pocho Prieto comentó que si bien el Grupo Rio intentó hasta el final seguir con esta propuesta virtual, lo recaudado en los eventos no alcanzaba “ni para pagar la luz”

“Para una trasmisión (en vivo) la producción es mucho más cara y lo que se cobra, muy barato y no cubría ni para pagar la luz. Era más bien una forma de mantenernos en contacto con el público pero económicamente no rendía ningún tipo de fruto, emocionalmente menos porque terminas de tocar una canción y si no tienes público es bien frío”, comenta el cantante del Grupo Río, Pocho Prieto.

“Por eso, después de la última transmisión decidimos no volver a hacerlo porque no nos sentíamos cómodos y justo fue cuando se abrió la posibilidad de hacer shows con aforos limitados y protocolos de sanidad y seguridad”, añade.

Concierto con todos los protocolos

Para tranquilidad del público, el vocalista del Grupo Rio asegura que el concierto presencial anunciado cuenta con todos los protocolos de bioseguridad recomendados por el Estado.

“Los locales donde estamos haciendo las presentaciones guardan todas las condicionantes sanitarias que se exigen como el distanciamiento de mesas, los protocolos de seguridad como el uso de doble mascarilla, aire acondicionado, el aforo limitado, todo lo que te exigen”, cuenta Pocho Prieto. “Nosotros estamos cumpliendo con todos los requisitos que se deben hacer por ley dentro del horario permitido”

El público puede adquirir sus entradas a través de la página de Joinnus y el costo de la preventa es de S/70 y S/.80 en puerta, zona vip pre venta S/.80 y S/.90 en puerta.

Consejos de un epidemiólogo

Si bien los músicos están encontrando un respiro con la reanudación de los conciertos en vivo, el médico epidemiólogo Manuel Loayza brinda unas recomendaciones para disminuir el riesgo de contagio frente al COVID-19, si es que quisiera asistir a un concierto presencial.

“En estas circunstancias del predominio de la variante Delta del SARS-CoV-2 las posibilidades de transmisión son mucho más altas. Antes de acudir a estos lugares sería importante conocer el aforo permitido, la ventilación del ambiente, ver el espacio de 1.5 metros entre mesas y mucho cuidado en el uso correcto de la mascarilla durante la permanencia en estos lugares”, explica el médico.

Loayza explica que en diversos países europeos se han realizado diversos ensayos comunitarios para evaluar la reanudación de los conciertos, en los que se ha observado que los cuidados principales que deben prever son: hacerse una prueba antigénica rápida antes de asistir al evento, usar mascarilla N-95 para reducir la filtración de aerosoles y asegurarse de asistir a un espacio con óptima ventilación.

Sin embargo, a pesar de todos los cuidados el médico epidemiólogo de posgrado de la Universidad Wiener asegura que siempre existirá el riesgo de contagio en los lugares públicos, por eso debe tener cuidado si ha decidido ingerir bebidas o alimentos durante el concierto. Incluso cantar en voz alta constituye un riesgo de contagio.

“Durante la ingesta de comida y bebidas las personas se retiran las mascarillas y disminuye la barrera de protección exponiéndose al riesgo de contagio. Así como el cantar y hablar generan aerosoles que pueden contribuir a una mayor exposición en espacios cerrados y con falta de ventilación”, advierte Loayza.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella nos reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.