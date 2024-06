Jean Pierre Magnet recibe la distinción de Personalidad Meritoria de la Cultura

Julio Ramón Ribeyro, sus cuentos, su vida, sus obras

‘Julio Ramón Ribeyro, sus cuentos, su vida, sus obras’. Especial de Patricia del Río a uno de los escritores más talentosos y entrañables de la literatura peruana. Hoy recordamos al autor del libro de cuentos ‘La palabra del mudo’, donde destacan ‘Los gallinazos sin plumas’, ‘Silvio en el rosedal’, ‘Alienación’, ‘Solo para fumadores’, entre otros relatos. Para ello, conversamos con el escritor Jorge Coaguila, quien acaba de publicar ‘Ribeyro, una vida’ (Revuelta editores, 2021), y quizás uno de los que más ha investigado la vida de Ribeyro, quien en una oportunidad lo calificó como su ‘crítico y biógrafo oficial’. Los escritores, Alfredo Bryce Echenique, Alonso Cueto y Daniel Titinger, nos cuentan pasajes y anécdotas de su amistad con uno de los mejores cuentistas del Perú. Al mismo tiempo, reproducimos partes de una conferencia que Julio Ramón ofreció en el Banco Continental, de Lima, en 1984 (Youtube: ‘Julio Ramón Ribeyro conferencia completa’); y al periodista Eloy Jáuregui en el programa Panorama en 1994 (Youtube: ‘Reportaje de Eloy Jáuregui acerca de Julio Ramón Ribeyro (1994)’). El periodista Diego Pajares da a conocer las películas que se inspiraron en los cuentos de Ribeyro: "Alienación", de Álex Fishman Cárdenas, y "Caídos del cielo", de Pancho Lombardi; mientras que el crítico literario y gerente de ‘Escena libre’, Julio Zavala’, recomienda las publicaciones de la semana con diversa temática y género: "Something going", de Róger Santivañez (poesía); "Tres truenos", de Mariana Closs (relatos); y "Los hombres que mataron la Primavera", de Omar Aliaga (novela). Las canciones que complementan el programa son: ‘Concierto para dos violines’, de Johan Sebastian Bach; ‘Burbujas de amor’, de Juan Luis Guerra; ‘Ciagerretes and wine’, de Wumpus; ‘La danza de los gallinazos’, de La Sarita; y ‘Prisionero del mar’, del mexicano Luis Arcaraz y su orquesta, interpretada en versión en karaoke por Julio Ramón Ribeyro. Conducción: Patricia del Río ||| Producción: Amelia Villanueva ||| Edición de audio: Andrés Rodríguez ||| Episodio 30 – Tercera temporada.