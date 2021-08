La cantautora peruana Zhenna Luque lanza su nueva canción "Somos tú y yo". | Fuente: Difusión

Zhenna Luque, cantante y compositora peruana, realizó el reciente lanzamiento de su video “Somos tu y yo”, canción con la que quedó como una de la diez las finalistas, en el género latin, en el concurso International Songwriting Competition en el año 2020, que tuvo como jurados a reconocidos artistas tales como Coldplay, Tim RiceOxley, Bebe Rexha y muchos más.

El clip fue producido en Colombia por el equipo de Qora Studio y el conocido director colombiano Jorge Flores "Nanimac", quién ha trabajado con artistas como J Balvin y Maluma. El tema interpretado por la peruna junto a Denis García ya se encuentra disponible en las plataformas de streaming, redes sociales y Youtube.

“'Somos tú y yo' es una canción con flow, cuyas letras hablan sobre esa alma gemela que todos buscamos, y que al encontrarla no la queremos dejar jamás; es una oda a esos amores bonitos que te hacen relucir lo mejor de cada uno en un ritmo latin” indica Zhenna Luque. La música se convirtió en mi mejor medicina, por ello cada párrafo que compongo junto a Dennis, están inspiradas en parte mis experiencias, historias y anécdotas, agrega.

Con el lanzamiento, busca convertirse en una de las importantes artistas peruanas referentes en el género urbano y latino en el escenario musical latinoamericana. Actualmente cuenta con más de 6 millones de visitas en todas las plataformas, su música ha dejado huella en países como Colombia, Ecuador, Venezuela, Estados Unidos, República Dominicana, España, donde se encuentran sus principales oyentes.

Cabe destacar que, el International Songwriting Competition es un concurso anual de canciones cuya misión es brindar la oportunidad tanto a los aspirantes a compositores como a los consagrados de que sus canciones se escuchen en un ámbito internacional, así como fomentar el talento musical de los compositores en todos los niveles y promover la excelencia en el arte de escribir canciones.

Zhenna Luque y su faceta como escritora

Tras la llegada de la pandemia de la COVID-19, la forma de vida de las personas cambió, ya no se podía salir para visitar a los familiares o amigos, ir al colegio o al trabajo, e incluso sacar a pasear a las mascotas; cambios que afectaron a los grandes y pequeños de casa, pero también a las mascotas. Basado en las vivencias de esta cuarentena, la cantautora y escritora peruana Zhenna Luque, escribió su cuento infantil “Bibi y Dorón en cuarentena”.

Este libro, que busca despertar en los pequeños lectores reflexiones sobre la pandemia, la importancia de la unión familiar y el amor por las mascotas, cuenta la historia de dos perritos bulldogs que de un día para otro se dan cuenta que ya no pueden salir a jugar y que además sus padres humanos ahora se quedan en casa, preguntándose ¿qué está pasando?, ¿por qué sus papás humanos no salen de casa?, ¿por qué ellos ya no pueden salir a jugar al parque?

A través de la simbología de dos mascotas, como se hacían con las fábulas, se busca que de forma más lúdica los pequeños puedan entender lo que está ocurriendo actualmente, y también fomentar la lectura en los más pequeños, por ellos las ilustraciones, realizadas por Jimena Laguna, describen el día a día de estos perritos en los días de cuarentena.

