Este libro, que busca despertar en los pequeños lectores reflexiones sobre la pandemia, la importancia de la unión familiar y el amor por las mascotas. | Fuente: Difusión

Tras la llegada de la pandemia de la COVID-19, la forma de vida de las personas cambió, ya no se podía salir para visitar a los familiares o amigos, ir al colegio o al trabajo, e incluso sacar a pasear a las mascotas; cambios que afectaron a los grandes y pequeños de casa, pero también a las mascotas. Basado en las vivencias de esta cuarentena, la cantautora y escritora peruana Zhenna Luque, escribió su cuento infantil “Bibi y Dorón en cuarentena”.

Este libro, que busca despertar en los pequeños lectores reflexiones sobre la pandemia, la importancia de la unión familiar y el amor por las mascotas, cuenta la historia de dos perritos bulldogs que de un día para otro se dan cuenta que ya no pueden salir a jugar y que además sus padres humanos ahora se quedan en casa, preguntándose ¿qué está pasando?, ¿por qué sus papás humanos no salen de casa?, ¿por qué ellos ya no pueden salir a jugar al parque?

A través de la simbología de dos mascotas, como se hacían con las fábulas, se busca que de forma más lúdica los pequeños puedan entender lo que está ocurriendo actualmente, y también fomentar la lectura en los más pequeños, por ellos las ilustraciones, realizadas por Jimena Laguna, describen el día a día de estos perritos en los días de cuarentena.

“Bibi y Dorón en cuarentena” del sello Estruendomudo, se encuentra disponible en las tiendas y webs de la librería Estruendomudo. Su versión audiolibro está disponible en Spotify.



¿CÓMO PREVENIR EL CONTAGIO DE LA COVID-19?

El distanciamiento social y el uso de mascarillas son herramientas claves para frenar el avance en el contagio del nuevo coronavirus. De acuerdo con la escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, la COVID- 19 se propaga a través de las gotas de saliva que se producen cuando una persona infectada tose o estornuda. Es decir, si frenamos nuestro movimiento innecesario en las calles, mantenemos una distancia mínima de uno o dos metros, usamos mascarillas y nos lavamos constante y correctamente las manos (al menos durante 20 segundos), el virus también se detendrá.





Los especialistas en salud pública explican que se debe mantener una distancia mínima de dos metros entre persona y persona para evitar la infección, además de eliminar por completo cualquier tipo de aglomeración. Las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) explican que, siendo realistas, si no se acata el distanciamiento social, el uso de mascarillas y el lavado de manos, la afluencia de pacientes en unidades de cuidados intensivos hará que colapse el sistema de salud en el Perú.

NUESTROS PODCASTS

ENTENDÍ ESA REFERENCIA

3X03 FLEABAG y el final de una serie que todavía no podemos superar (2 años después)

Si no has visto esta serie inglesa protagonizada por Phoebe Waller-Bridge no te preocupes, te perdonamos... ¡Pero anda ahora mismo a verla! En serio, no vas a creer lo buena que es (y como prueba te dejamos este episodio). Además, seguimos en modo FRIENDS y comentamos el adelanto del reencuentro de los amigos que aparentemente no podremos ver en Latinoamérica... ¿O sí?