Marcela Navarro, la compositora de Iquitos, estrenó “Tanta vida”, su nuevo sencillo junto a un videoclip protagonizado por los artistas Macla Yamada y Emanuel Soriano. | Fuente: Universal Music Perú

La cantante Marcela Navarro, ganadora de "La Voz Perú 2021", estrenó su sencillo "Tanta vida", junto a un videoclip protagonizado por los artistas Macla Yamada y Emanuel Soriano.



“Se estrena ‘Tanta vida’, mi nuevo single junto a Universal Music Perú. Pronto podrán escucharla en todas las plataformas digitales y ver el videoclip en YouTube. ¡Qué feliz estoy! Cada día de espera ha valido la pena. Gracias a todos por su apoyo y cariño”, escribió emocionada la intérprete a través de sus redes sociales hace unos días.

La cantante cuenta que tenía guardada esta canción desde hace algunos años, ya que la compuso en marzo del 2017 luego de un viaje de Nueva York a Perú.

Navarro narra: “Muchas veces he contado la historia de cuando cantaba en las estaciones de trenes en NY. Como migrante me tocó muy difícil, pero hice dos buenas amigas mexicanas que me ayudaron mucho, especialmente una de ellas. Un mes antes de volver a Perú, la visité por última vez y me dijo que ya se le acababa el tiempo, que tenía que volver a México y dejar a su familia en Estados Unidos. Ambas estábamos prácticamente con las maletas a medio cerrar. Esa noche fue particularmente triste y desperté a las 4am con la canción en mi cabeza”.

El videoclip ya disponible en YouTube está protagonizado por los reconocidos actores Macla Yamada y Emanuel Soriano. En este, ambos narran la historia de cómo el amor de una pareja empieza a desvanecerse.

Recordemos que la artista fue la ganadora de La Voz Perú 2021, temporada en la que fue parte del equipo de Guillermo Dávila y se coronó como la favorita del público interpretando “Mi soledad y yo” de Alejandro Sanz. Este triunfo llegó luego de su paso por otros dos programas de talento como Operación triunfo (2012) y Los cuatro finalistas (2018).





