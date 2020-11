Araceli Poma se encuentra entre los nominados peruanos en el Latin Grammy 2020. | Fuente: Difusión | Fotógrafo: BILL WADMAN

Los Latin Grammy 2020 han colocado a la música afroperuana en los ojos del mundo. Aquella tradición y legado que nace hace varias generaciones atrás, pero muchas de sus intérpretes no han recibido la suficiente visibilidad en nuestro propio país. Por esa razón, se ha reconocido el trabajo de Araceli Poma, Matt Gueraghty y Javier Lazo en “Las guerreras de la música afroperuana”, una producción audiovisual protagonizada por diversas artistas afroperuanas.

En el 2013, Gueraghty –bajista y productor– inicia “Just Play”, un viaje para documentar y participar en improvisaciones de encuentros musicales en Nueva York, Estados Unidos. Desde allí, parte a Nueva Orleans, San Juan y La Habana. Cinco años después, llega a Lima y logra contactarse con Javier Lazo para hacer realidad el proyecto en el territorio peruano.

Desde Puerto Rico, y en medio de un momento complicado por la crisis política en nuestro país, la cantante Araceli Poma conversa con RPP Noticias sobre la importancia de esta edición de “Just Play” que se trabajó en el Perú, donde las principales voces fueron Charo Goyoneche, Rosa Guzmán, Milagros Guerrero, Victoria Villalobos, Maricarmen Padilla, Sofía Buitrón; las percusionistas Catalina Robles y Gisella Giurfa; y ella misma.

“Es el primer ‘Just Play’ con enfoque de género. Me parece muy relevante, la diferencia de los otros proyectos que ya había trabajado es que, por primera vez, se trabaja un proyecto con enfoque de género”, señala Poma. “Qué bueno que el proyecto haya podido lograr eso: la visibilidad de la música y con ellos de sus artistas. Tenemos una Charo Goyoneche o una Rosa Guzmán”.

En los episodios de “Las guerreras de la música afroperuana”, disponibles para ver gratuitamente en YouTube, no solamente podemos ver a las icónicas cantantes ya mencionadas, sino a otras jóvenes mujeres afroperuanas que continúan este legado bajo su propio talento y creatividad.

“Por un lado, tener Gisella Giuffra, una percusionista bastante joven, y por otro, tener a una Charo Goyoneche, hace también darle continuidad a nuestra tradición, continuar el legado. Incluso, con los cambios de generación que pueda tener, creo que es necesario dar continuidad a la música. Hacer cosas nuevas, poner repertorio nuevo. Trato de cantar cosas nuevas y estoy componiendo. La continuidad es la clave, la única manera de que nuestra música llegue a generaciones venideras”, agrega Araceli Poma.

"Las guerreras de la música afroperuana" es un proyecto nominado a los Latin Grammy 2020. | Fuente: Difusión

El concepto Costa, Sierra y Selva es “una especie de divorcio”

Nacida en Cajamarca, Araceli Poma nos compartió un poco de su historia familiar, porque se define de origen afroandino. Su padre es de Huancayo y su madre de Cajamarca, al igual que ella, mientras que su abuela paterna es descendiente de una mujer andina y un hombre negro. “Es una mistura muy rica, pero yo me he criado en un ambiente muy andino. La música que he escuchado en mi casa ha sido la que ha plasmado en mis encuentros musicales”, comenta.

“Creo que también por imaginarnos regiones como Costa, Sierra y Selva nos hemos terminado divorciando como ciudadanos”, asegura. “Recién en estos tiempos estamos como reconociendo nuestras raíces y que todos tenemos un poco de todas las herencias. Por algún lado, aunque tengamos unas que no conozcamos, todos estamos conectados culturalmente. Aprender a reconocernos me parece vital”.

En la actualidad, la música afroperuana brilla en los Latin Grammy 2020, y la artista admite que parte de ello se debe al trabajo de grandes representantes nacionales como Eva Ayllón y Susana Baca, esta última también nominada esta edición: “Son artistas que han abierto el camino. Qué importante que la música afroperuana se siga dando a conocer en el mundo (…) Falta también muchos productores o gente visionaria que quieran invertir en un proyecto así”.

Araceli Poma y todo el equipo detrás de “Las guerreras de la música afroperuana” se encuentran muy cerca de recibir su primer Latin Grammy, aunque en un contexto político y social muy duro para todos los peruanos. “Estoy triste, pero la indignación no basta. Salimos a las calles, pero no sé… La música también es una manera de sanar. Hay que abrir caminos y seguir haciendo cosas que nos cambien un poco el chip” concluye en conversación con RPP Noticias.

