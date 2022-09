Eva Ayllón compite en la categoría 'Mejor álbum folclórico' con su disco 'Quédate en casa' en los Latin Grammy 2022. | Fuente: Difusión

Eva Ayllón fue nominada a un Latin Grammy 2022 en la categoría de ‘Mejor álbum de música folclórica’ por su disco “Quédate en casa”, producción que grabó en el 2020 de la mano de su hijo Francisco Ayllón.

Esta noticia la tomó por sorpresa y confesó que se sintió agradecida por la consideración. Sin embargo, contó cómo fue que se animó a grabar un nuevo álbum en un contexto como la pandemia.

“El título hace referencia a lo que nos tocó vivir. Al hecho de haber estado encerrados tanto tiempo, con una claustrofobia emocional espantosa, con una depresión terrible, con siempre una lágrima en los ojos, con la mano en el pecho y la angustia de no saber si íbamos a estar bien o si nos íbamos a contagiar”, comentó Eva Ayllón.

¿Cómo nació ‘Quédate en casa’?

La cantante criolla se sintió deprimida por la situación que vivía el país y con el temor de contagiarse, por lo que fue su hijo quien le animó a preparar algo nuevo para alegrar a las familias:

“Yo estaba muy deprimida y un día, así como jugando, mi hijo Francisco me llamó al estudio (que tienen en su propia casa) y me dijo: a ver mamá tú que tocas el cajón, siéntate y acompáñame. Luego, me dijo por qué no tocas y cantas algo y fue ahí donde empecé a cantar a capella. De ahí nació la idea de hacer este disco. Después, fuimos sumando otras canciones hasta que de pronto hicimos este repertorio maravilloso, con temas muy sentidos, en los que se podía lucir la voz, la guitarra y un cajón”.

Eva Ayllón recuerda que la primera canción que grabaron para “Quédate en casa” fue “Arroz con concolón”, “cada uno de los músicos desde su casa, con las herramientas que teníamos a la mano porque no nos podíamos reunir. Luego, vino ‘Último deseo’, canción en la que toco el cajón, lo que me entusiasmó muchísimo. Todo el mundo tiene que enterarse que soy una percusionista frustrada, Gigio Parodi me sigue ayudando con algunas cosas. He parado un poco de tocarlo porque me duelen las manos, pero mi intención es seguir haciéndolo”.

La artista peruana, quien en el 2019 fue distinguida con un Grammy a la Excelencia Musical por su prolífica carrera, comparte la terna de esta nueva nominación con Susana Baca. “Es la primera vez que comparto con Susana una nominación. Lo importante es que somos compatriotas, así que los méritos de ambas son crédito para el Perú. Considero que esta sola nominación ya es un triunfo. Debo acotar que estoy muy contenta y orgullosa del increíble trabajo que ella viene haciendo por la música peruana”, sostiene la intérprete.

¿Quiénes son las peruanas nominadas a los Latin Grammy 2022?

En los Latin Grammy 2022, la cantante peruana Araceli Poma sumó una nominación a su carrera. Su grupo Afro-Andean Funk, conformado por ella y el bajista Matt Geraghty, está compitiendo en la categoría de mejor álbum de música alternativa gracias a su último disco, titulado "The Sacred Leaf".

Al enterarse de esta noticia, la artista de 39 años compartió en su cuenta de Instagram una publicación en la que celebraba este logro en la trayectoria del grupo. "Afro-Andean Funk, el álbum que hemos realizado conjuntamente con el productor musical Matt Geraghty, está nominado este año a uno de los reconocimientos más importantes de la música, los Latin Grammy", escribió.

Poma se refirió a Eva Ayllón y Susana Baca quienes compiten en la categoría de 'Mejor álbum de música folclórica': "Son artistas que han abierto el camino. Qué importante que la música afroperuana se siga dando a conocer en el mundo (…) Falta también muchos productores o gente visionaria que quieran invertir en un proyecto así", dijo.

La última peruana nominada a los Latin Grammy 2022 es Nicole Zignago en la de 'Mejor artista nuevo'.

