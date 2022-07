Leslie Shaw recordó sus inicios en la música durante la adolescencia. | Fuente: Instagram / Leslie Shaw

Los inicios de la cantante Leslie Shaw en el mundo de la música se remontan a su adolescencia, cuando debió tomar algunos riesgos como utilizar documentos de identidad falsificados a fin de ofrecer las primeras muestras de su talento.

Así lo confesó la misma Shaw en una reciente entrevista con el programa 'Soy Jackie Ford', de la plataforma YouTube, donde conversó con el coreógrafo Arturo Chumbe, quien le preguntó si era cierto que tenía un DNI falso para cantar en casinos.

"Sí, tenía un DNI falso y también ya bailaba en discotecas", sostuvo Leslie Shaw. Seguidamente, el entrevistador puntualizó que la cantante tenía entonces solo 13 años, aunque parecía ya tener la mayoría de edad.

"Ya me maquillaba, ya me producía", añadió la artista de 33 años. También contó que dicha faceta de su carrera duró alrededor de cuatro años. "Canté mucho tiempo. Con mi hermana mayor, le encanta cantar en fiestas, casinos, matrimonios", indicó.

"Tenía mi atril y mi cancionero. Me pedían tal [canción], yo la buscaba y la cantaba", agregó Leslie Shaw, y detalló que disfrutaba de interpretar 'Marinero de luces', de la cantante Isabel Pantoja.

Leslie Shaw retoma el pop rock

Leslie Shaw se reinventa. Buscando experimentar con sonidos que se alejen del género urbano, la cantante nacional presentó su nueva propuesta musical titulada 'Poderes', una canción de su autoría con la que intenta regresar al estilo que adoptó durante el inicio de su carrera: el pop rock.

El tema también representa para la artista un grito de "liberación" y "desahogo" frente a las etapas difíciles que experimentó durante la pandemia, tanto en lo personal como en lo profesional. Después de estar en Estados Unidos, Leslie regresa al Perú para anunciar que es "una mujer con poderes".

"La pandemia me hizo crecer de muchas formas. Cuando todo empezó me sentí muy sola estando en otro país, me sentí muy insatisfecha con todo lo que había logrado (...) me perdí, me frustré y ya no me sentía feliz con lo que había hecho; así que comencé a replantear mi carrera", dijo en junio pasado al programa En Escena de RPP Noticias.

Con tal de hacer música, Shaw admitió que siempre fue complaciente con sus exdisqueras, pero en el trayecto olvidó hacer lo que realmente le gustaba. "Soy yo la que tiene que inspirarse y reinventarse, estar bien anímicamente y no rodearse de gente tóxica de la industria", expresó.

Trabajar de manera independiente significa un gran reto para la carrera de la artista nacional, pero asegura que también es una buena oportunidad para ser real consigo misma, lejos de la gente que intenta confundirla o desconcentrarla. "Quiero hacer música que realmente me haga sentir bien", acotó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x06 BETTY LA FEA deja Netflix en su mejor momento en el streaming

“Betty la fea” es de esas telenovelas entrañables que hicieron de las situaciones comunes un fenómeno televisivo. En este episodio comentamos qué es lo que más nos gusta (o no) de la telenovela creada por Fernando Gaitán, los villanos, personajes y hasta terminamos reflexionando sobre nuestras propias vidas (como siempre, ya nos conocen). Tú escucha no más.