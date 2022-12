Los Toribianitos son un grupo musical peruano de coro vocal infantil con características de música andina.​ | Fuente: Instagram

En octubre de 1971, el padre Oscar Aquino Pérez fundó el coro de Los Toribianitos sin pensar que se convertirían en un icono en la Navidad por sus villancicos. Este 2022 están cumpliendo 50 años y continúan llevando música a todas partes del mundo.

“Estamos celebrando la Navidad. Queremos que los niños, como lo que son, representen muy bien la Navidad”, dijo el padre en Ampliación de Noticias. Los menores del colegio Santo Toribio, del antiguo barrio de Malambo, en el Rímac, fue el lugar donde nació esta gran agrupación, sin embargo, con el pasar del tiempo, se mudó a la Parroquia San Lorenzo y se unieron más niños de la catequesis.

“Cualquier niño que le interese cantar, puede cantar con nosotros, pero más que cantar, creamos en ellos el amor por nuestra patria, por eso llevan el uniforme blanquirrojo”, comentó el Aquino. Sin embargo, Los Toribianitos no solo son villancicos.

En estos 50 años, también se han dedicado a hacer música peruana y religiosa. Actualmente, tienen más de 20 producciones y cuando vino el Papa Juan Pablo II a nuestro país, hicieron un disco para él. “Como les digo a los niños que han estado en Los Toribianitos y los de ahora que, de repente nosotros no tenemos en Navidad para llevar un regalo, pero tienen el canto y pueden regalar eso. Pueden llevar alegría con sus voces”.

Siendo un clásico en estas fechas, el coro de niños ha tenido su paso de generación en generación y no ha sido difícil porque, en todo este tiempo, el fundador considera que la música es importante. "Se puede hacer un gran trabajo con los niños a partir de la música. Dios les dio ese don”.

Las 5 canciones icónicas para Navidad

1. Cholito Jesús, de Los Toribianitos

En el Perú, es tradicional escuchar las canciones navideñas entonadas por el grupo de niños llamados Los Toribianitos, agrupación de niños cantores de villancicos que provienen del colegio Santo Toribio del distrito del Rímac.

2. Santa Claus llegó a la ciudad, de Luis Miguel

La canción se estrenó en 2006 y está incluido dentro del disco Navidades: Luis Miguel. El lanzamiento estuvo acompañado de un videoclip que es protagonizado por el mismo 'Sol de México'.

3. All I want for Christmas is you, de Mariah Carey

Es un tema navideño de estilo pop, coescrita e interpretada por la cantante estadounidense Mariah Carey, y distribuida por Columbia Records en 1994 como el sencillo principal del cuarto álbum de estudio de la intérprete, Merry Christmas.

4. Feliz Navidad, de José Feliciano

La canción fue incluida en Feliz Navidad, título de un álbum navideño grabado por el cantautor José Feliciano. Fue lanzado al mercado bajo el sello discográfico RCA Víctor en 1970.

5. Ven a cantar, de La Hermandad

Es un villancico que no solamente habla de la Navidad, sino también, del fin de año que se acerca y que nos ha hecho vivir nuevos momentos para recordar. La interpreta el grupo La Hermandad, conformado por Yuri, Tatiana, Arianna, Denise De Kalafe, Mijares, Pandora, Daniela Romo, Hernaldo Zúñiga y Oscar Athie.

