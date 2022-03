Lucía de la Cruz brindó su apoyo a Brunella Torpoco, frente a amenazas de delincuentes

El repentino anunció de la cantante de salsa Brunella Torpoco, quien se retira de los escenarios debido a las amenazas que ha venido recibiendo por parte de delincuentes que quieren cobrarle cupos por sus presentaciones en vivo, ha sorprendido a propios y ajenos. Como es el caso de Lucía de la Cruz, una de las voces más importantes de la música criolla.

En una reciente entrevista con el diario Trome, Lucía de a Cruz señaló que se encuentra muy apenada por lo sucedido con Brunella Torpoco, y que solo espera que su situación se solucione para que pueda volver a los escenarios.

“Es una pena que estén sucediendo cosas como estas, Brunella es una chica joven y muy talentosa, la quiero mucho y siempre le voy a desear lo mejor. Yo espero que pueda volver pronto a los escenarios, que siempre vaya por el buen camino y que sea la Brunella que conocí hace unos años, muy sencilla y sin malas influencias”, comentó Lucía de la Cruz.

Asimismo, cuando fue preguntada si su relación con la salsera había mejorado, la criolla respondió que ella no guarda rencores en su corazón y que siempre perdona a las personas que quiere.

Por último, señaló estar muy al tanto de las nuevas voces de la salsa peruana, y destacó el trabajo de Amy Gutiérrez, Cielo Torres, Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia.

Brunella Torpoco anuncia su retiro

Lamentable noticia para los seguidores de Brunella Torpoco. La cantante de salsa ha decidido retirarse de la música, tal y como ha anunciado en sus redes sociales a través de un comunicado. El motivo de esta decisión, según la propia artista, es por la seguridad y tranquilidad de su familia.

"Gracias infinitas a toda la gente que me apoyó en este corto tiempo que he estado en los escenarios. He tomado la triste decisión de alejarme de la música por la seguridad de mi familia y mi tranquilidad", dijo la cantante nacional tras aclarar que ya no aceptará más contratos de trabajo.

Truncaron sus sueños

De acuerdo al comunicado, Brunella Torpoco señala que sus sueños en el mundo de la música se han visto truncados debido a la delincuencia e inseguridad que azota a varias zonas del Callao. Aunque quiso dejar en alto el lugar donde se crió, la salsera sostiene que no la dejaron cumplir ese deseo.

"Prefiero dejar todo de lado porque mi familia es más importante para mí que cualquier cosa en el mundo. Por ellos me rompía el lomo trabajando para darles una mejor vida sin hacerle daño a nadie. En estas últimas presentaciones daré todo en el escenario", manifestó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.