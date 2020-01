Marco Romero denunciará a Víctor Hugo Rivera por utilizar su canción sin autorización en campaña electoral. | Fuente: Composición

Marco Romero anunció que denunciará a Víctor Hugo Rivera, exárbitro de fútbol y actual candidato a las elecciones congresales 2020 por la región Arequipa, por utilizar su canción "Porque yo creo en ti" sin su autorización.

El cantante reveló en el programa "De qué hablamos esta noche" de RPP, que varios candidatos del partido "Somos Perú" le han solicitado usar su canción y el accedió luego de recibir los pagos por derecho de autor; sin embargo, no sucedió lo mismo con Víctor Hugo Rivera.

"Yo lo voy a denunciar porque hay gente la ha usado y han cumplido con el derecho de autor que me corresponde. Este tipo, Víctor Hugo Rivera, le escribí por redes sociales y primero no me contesta, luego cuando lo encaro me dice que soy un oportunista", dijo Marco Romero.

Asimismo, señaló que él no considera oportunismo el "querer hacer valer" sus derechos como autor de la canción "Porque yo creo en ti", la cual ha grabado en varias versiones como salsa o cumbia.

"Si así lo ve él, que lo tome como un oportunismo. Usted está tomando una canción y está violando el derecho de autor, el derecho fonográfico, el derecho editorial, porque encima corta la canción como le da la gana", agregó.

En julio de 2019, Marco Romero inauguró el centro cultural "Cree en ti", donde se enseñan clases de canto y baile.