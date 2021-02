Mauricio Mesones anunció el lanzamiento de su primer disco como solista. | Fuente: Difusión

De crisis, el cantante Mauricio Mesones sabe lo suficiente: tras su sonada salida de Bareto, donde era vocalista, quiso despegar una carrera como solista cuando, de pronto, la pandemia alteró el orden de las cosas. Frente a escenarios cerrados y giras canceladas, el músico no dio su brazo a torcer y, a lo largo del 2020, estrenó una decena de temas que le permitieron actualizar su catálogo.

Con una crisis sanitaria que sigue diezmando a la industria musical, Mesones continúa en pie de lucha para hacerse de un nombre propio en nuestra escena y, por ello, anunció a RPP Noticias el lanzamiento de su primer disco, titulado “Viaje tropical”, que saldrá a mediados de abril de este año. El proyecto arrancó en septiembre del año pasado y, como sintetizó el vocalista, “es un homenaje a la música tropical peruana”, con sencillos que vendrán acompañados, cada uno, por un videoclip.

“No es el típico disco en el que nos juntamos, grabamos covers y nos llenamos de plata; no, eso ya lo hice”, comentó entre risas. “Es un homenaje a la música tropical peruana en general, con canciones propias. En el Perú, la cumbia no se toca igual en el norte, en la selva o en el sur. Por eso, este disco homenajea a los diferentes estilos que hay en nuestro país”.

Trabajado de la mano de Martín Choy, uno de los referentes de la música fusión en el Perú, “Viaje tropical” se propone aportar “un poco más” a la creación de piezas tropicales de las que Mesones no duda en considerarse un deudor. De ahí que su nueva propuesta pase por rescatar “muchas cosas clásicas”, como el acompañamiento de la primera guitarra a la voz, en un total de siete sencillos del que “La cumbia del amor” es su primer estreno.

Amiguitos ,

Hoy salió la primera canción ( propia xq no me gustan esos grupos que hacen covers ja ja ja 🤡) de este lindo proyecto . Espero les guste ,la compartan y la dediquen. https://t.co/tbOoV3TnrN pic.twitter.com/RG5q2ThgSZ — Mauricio Mesones (@mauriciomesones) February 5, 2021

APRENDIENDO A ADAPTARSE

El último año, Mauricio Mesones puede dar fe de aquel viejo proverbio que dicta que de las peores crisis surgen las mejores oportunidades. Una de ellas, para él, fue descubrir que podía conectar con su público a través de redes sociales, sin intermediarios.

Pese a que antes no le había tomado la suficiente atención al poder de estas herramientas, durante la pandemia el cantante se convirtió en su propio community manager y, gracias a esa voz personalísima con la que escribe sus mensajes, sus seguidores en sus cuentas de Instagram, Twitter y Facebook se incrementaron.

Crecer en redes no fue algo fortuito, sino también vino ligado a la cantidad de contenido que publicaba de manera constante, con videos pioneros como aquellos en los que participó Moisés Piscoya, un intérprete de lengua de señas. “Nos hemos sabido adaptar, no reinventar, porque no hemos cambiado de rubro. Nos estamos adaptando a todas las cosas complicadas que están pasando”, precisó Mesones.

Por eso, al definir la esencia de su proyecto como solista, Mesones dio en el blanco al señalar que este “refleja cómo es el peruano de pie”. “Mi proyecto representa al peruano de barrio, honesto, que le puede pasar mil problemas y buscará la forma de salir adelante. Esas son las personas que ahora mismo trabajan conmigo”, puntualizó. Por lo pronto, el cantante está decidido a pilotear su propia embarcación. Y hay varios apuntados en su viaje.