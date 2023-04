Mauricio Mesones lanzará el próximo 28 de abril su nuevo disco "Viaje tropical 2". | Fuente: Difusión

"Viaje Tropical 2" se titula el nuevo proyecto musical que Mauricio Mesones está a punto de sacar del horno. Es una continuación de su primer disco como solista, que tendrá más volúmenes (cinco en total), según aseguró a RPP Noticias el cantante que desde su salida de Bareto ha venido construyendo un nombre propio en la escena peruana. "Era un trabajo complicado separar mi nombre de los grupos en los que estuve antes, pero estamos logrando cosas importantes y en sitios importantes".

De "sitios importantes" el artista sabe. Y mucho. "Yo he estado en conciertos grandes, pero en la industria de la música peruana hay un antes y un después con esos tres conciertos de Grupo 5", reconoció quien participó como uno de los invitados durante los shows que ofreció la orquesta de cumbia en el estadio de San Marcos. "Es digno de apreciar y utilizar como ejemplo. Para mí fue la experiencia más importante; cantar ahí marcó también un antes y un después para mi carrera", añadió.

Esa y otras experiencias han ido consolidando a Mauricio Mesones en la escena local como un referente. De ahí que su paso por la televisión como parte del grupo de entrenadores de "La Voz Perú" exprese el posicionamiento que viene ganando. Junto con Eva Ayllón, Maricarmen Marín y Raúl Romero, el cantante debió guiar a los concursantes durante las lides del canto y el espectáculo. "He conocido gente muy importante, grandes voces y me ha servido para hablar y no trabarme. He tenido mucho tiempo para conocer a un público que no tenía", repasó.

Pero de momento, aunque ha recibido más propuestas para instalarse como una figura recurrente en la pantalla chica, el cantante de 42 años está más enfocado en su música. Sobre todo, en sacar adelante "Viaje Tropical 2", que presentará en un concierto el próximo 28 de abril en el Teatro Plaza Norte durante un espectáculo llamado “Show Tropical” y que promete conectar a sus seguidores con ese sonido fusión del cual él es ya un abanderado.

"Viaje Tropical", un proyecto ambicioso

Fue en febrero del año pasado que Mauricio Mesones lanzó el primer volumen de "Viaje tropical". Se trata de un proyecto conceptual que ya ha sido trazado con mucha anticipación. "De todos los cinco discos, todas las canciones ya están hechas", adelantó. Pero, por lo pronto, la segunda parte trae siete temas, que incluyen una canción de Omar Camino y otra del "maestro Manuel Mantilla". "Dos de las canciones no son autoría de nosotros, pero de verdad que no son covers. Las personas que han escuchado las versiones ni cuenta se dan", apuntó.



¿A qué espera que suene "Viaje tropical"? "Suena como es el Perú y también como queremos que la gente de afuera vaya conociendo el país", sintetizó el artista. Con su música, procura explicar las "distintas formas que hay de hacer música tropical" y, también, acercar al público extranjero a un género en el que Martín Choy está involucrado como una figura clave. El guitarrista ha sido una suerte de guía para Mesones en toda esta propuesta. "Su visión y concepto han sido un pilar fundamental", destacó.





Hablar de "Viaje tropical", además, implica referirse a la fusión. Y en el disco se formula ya sea a través de los instrumentos —"vamos introduciendo algunos que no son característicos del género, como la batería", dijo Mesones— o la mezcla con otros ritmos, como la tunantada, originaria de la sierra central peruana. "Hemos adaptado algunas cosas de ese maravilloso género, la hemos tropicalizado. Cuando trabajamos con baqueta en la percusión, buscábamos referencias y no encontrábamos, entonces empezamos a crear", explicó.

¿Habrá colaboraciones en el nuevo disco de estudio de Mauricio Mesones? "En este 'Viaje tropical no habrá", avanzó. Hay una razón poderosa que justifica esas ausencias: "Se está guardando para el siguiente disco, nos estamos abriendo a un público más internacional, entonces hemos optado por hacer el trabajo netamente nosotros. El próximo sí estará lleno de colaboraciones", sostuvo. A tomar nota.

