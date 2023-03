El cantante nacional consolidó su carrera como solista tras su abrupta salida de Bareto. | Fuente: Instagram

El coach de 'La Voz Perú' Mauricio Mesones, hace realidad el compromiso de realizar una colaboración con el semifinalista de su equipo, Joss Quintana. Mediante una publicación en redes sociales, el artista confirmó el inicio de las grabaciones de un nuevo tema que se presentará a finales del mes de abril.

"Trabajar contigo siempre es una montaña rusa, nunca se sabe lo que va a pasar. Tienes una voz maravillosa, eres un gran artista. El crecimiento que has tenido yo no lo pude imaginar, no pensé que tu crecimiento iba a ser tan grande, tan potente. Te invito a cantar en mi disco que sale en abril, es más tengo una canción para ti. Eres puro fuego", declaró Mesones después de la última presentación de Joss durante la competencia.

Quintana hizo su debut en "La Voz Perú" con la canción 'Ya me curé' de Mauricio Mesones y con este ritmo inspirado en la tunantada logró su pase al programa. Terminó como semifinalista y fue reconocido por su entrenador como una de las voces más impactantes de esta temporada.

Alista presentación

El proyecto ha generado gran expectativa entre sus seguidores, quienes han reaccionado de una manera muy positiva en las redes de ambos artistas.

"La voz de Joss es una de las que más impresionó por ello lo invité a grabar un tema que será parte de mi nuevo disco que saldrá a finales del próximo mes y esta acción es un compromiso que tengo con la música tropical y los nuevos talentos peruanos que están surgiendo", comentó el intérprete de 'La cumbia del amor'.

"La dupla perfecta para hacerlos soñar. Nos vamos a lo más profundo de tu corazón", respondió Joss en sus redes sociales.

Este 28 de abril, Mauricio Mesones se presentará en el Teatro de Plaza Norte. Los privilegiados 500 asistentes serán los primeros en escuchar los nuevos e inéditos temas del disco 'Viaje Tropical 2', el segundo álbum solista del artista. Las entradas están a la venta en la web de Joinnus.

