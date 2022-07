Tito Silva ha llegado al primer lugar del Top 50 viral de Spotify, gracias a "Mi bebito fiu fiu". | Fuente: Tito Silva / Facebook

“Mi bebito fiu fiu”, la canción de Tito Silva Music y Tefy C, ya se había viralizado, al punto de que llegó a los oídos del cantante urbano Bad Bunny; pero desde que él la entonó en una transmisión en vivo, se ha convertido en todo un fenómeno en las redes sociales. Y por si fuera poco, recientemente ha llegado al número uno de uno de los rankings de Spotify.

Hablamos del ranking Viral 50, que no solo toma en cuenta las canciones más escuchadas, sino también las más compartidas por los usuarios de la plataforma musical.

Así, “Mi bebito fiu fiu” ocupa el primer lugar del Viral 50 Global, pero también está número uno en los rankings virales de España, México, Ecuador, Chile o Argentina, entre otros países de habla hispana.

Otras canciones que figuran en los rankings Viral 50, por detrás de “Mi bebito fiu fiu” son “Running up that Hill” de Kate Bush, canción de mediados de los ochenta que se viralizó gracias a su aparición en “Stranger Things”; “Glimpse of us”, del japonés Joji; u “Ojos marrones” del venezolano Lasso, que recientemente habló sobre “Mi bebito fiu fiu” en Twitter.

Por el momento, “Mi bebito fiu fiu” tiene más de dos millones de reproducciones en Spotify, y su video está cerca a llegar a las diez millones en YouTube.

"Bebito fiu fiu" es un éxito en TikTok gracias a los famosos

Si en su lanzamiento ya había dado qué hablar en Perú, ahora Tito Silva, productor musical, es un éxito en las redes sociales de todo Latinoamérica con su canción ‘Bebito fiu fiu’.

La parodia se ha convertido en un trending en TikTok, con decenas de famosos cantándolo o hasta renegando de lo tan popular que se ha convertido.

Sin embargo, la canción ha cobrado fama internacional recientemente, siendo TikTok su principal difusor. Distintos videos cortos puden llegar a alcanzar, por sí solos, hasta 12 millones de reproducciones. En total, la plataforma señala que existen 428 millones de reproducciones de videos con esta canción incluida.

Uno de los más famosos es Lucho Dario, quien explicó el origen del trending que “une a toda Latinoamérica”.





