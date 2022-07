Dido y Eminem tuvieron éxito con "Thak you" y "Stan" a inicios de los 2000. | Fuente: Instagram

“Mi bebito fiu fiu”, la canción de Tito Silva y Tefi C, es tendencia, no solo en Perú, sino que empieza a viralizarse en otros países de habla hispana, después de que Bad Bunny la mencionara en un live de Instagram. A todo esto, vale preguntarse, ¿quién propuso primero la melodía, Dido o Eminem?

La melodía de “Mi bebito fiu fiu” proviene de “Thank you”, tema de Dido que fue lanzado por primera vez en enero de 1998, como parte de la banda sonora de la película “Sliding Doors”, protagonizada por Gwyneth Paltrow. Año y medio más tarde, en junio de 1999, la canción fue incluida en segundo disco de la cantante inglesa “No angel”, del que fue el tercer sencillo.

"Thak you" fue compuesta por la misma Dido y producida por su hermano mayor Rollo Armstrong, conocido por su trabajo con la banda Faithless. La letra fue escrita durante un difícil momento de la cantante, en el que perdió su casa; y el video de la canción, lanzado en enero de 2001, recrea este duro momento.

“No angel” tuvo una lenta pero buena recepción. A un año de su salida, entró al Top 200 del Billboard, pero con la salida de “Stan”, de Eminem, las ventas del disco se multiplicaron, hasta hacerlo uno de los más vendidos de inicios de los 2000.

La retroalimentación de Dido y Eminem

En mayo de 2000, el rapero Eminem lanzó “The Marshall Mathers LP”, su tercer álbum. Entre las 18 canciones del disco, destaca “Stan”, escrita por Eminem y producida por The 45 King, quien sampleó un fragmento del inicio de “Thank you” de Dido, para el coro.

“Stan” fue el tercer sencillo del álbum, pero no se tuvo que esperar hasta su lanzamiento oficial para que captara la atención de la audiencia. Desde la salida del disco, la canción llamó la atención, así como la joven del coro: Dido Armstrong, que se hizo mundialmente conocida tras aparecer en el video, como la esposa/víctima de Stan, a fines del 2000. Posteriormente, interpretaron la canción juntos en varias oportunidades.

Así, “Stan” retroalimentó “Thank you” de Dido, cuyo video oficial salió tres meses después del de Eminem, en enero del 2001. Para abril de ese año la canción llegó al tercer lugar del Billboard. Habían pasado más de dos años desde su lanzamiento en el soundtrack de “Sliding doors”. Por su parte, “No ángel” estuvo entre los 20 discos más vendidos del 2001 en los Estados Unidos

Ahora, al preguntarnos de quién tomó la idea Tito Silva Music, la respuesta no es tan sencilla, pues en “Mi bebito fiu fiu”, el músico peruano usa el fragmento de Dido de la misma manera que se hizo en “Stan” de Eminem: como un coro; mientras que en la canción original, es una melodía recurrente en las estrofas.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x05 Series y películas a las que siempre regresamos + nuestras recomendaciones

Todos tenemos una serie o película que no nos cansamos de ver. Si la encontramos empezada, la dejamos puesta, o entramos a nuestra aplicación favorita y es nuestra "vieja confiable". En este episodio hablamos de esas producciones que no tienen pierde y además te dejamos nuestras recomendaciones, para luego terminar con recomendaciones por el Día del Padre (sí, grabamos antes, pero tú escucha no más).