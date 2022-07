"Mi bebito fiu fiu", el tema de Tito Silva, ya no se puede escuchar en la plataforma Spotify. | Fuente: Composición (Instagram / Unsplash)

Un día le bastó a "Mi bebito fiu fiu", la canción de Tito Silva Music y Tefy C, para pasar de ser conocida en redes sociales a ocupar el primer lugar de uno de los rankings de Spotify. Sin embargo, actualmente, el tema ya no está disponible en la plataforma musical.

De momento, no se sabe si el sencillo que Bad Bunny catapultó a la fama durante su Instagram Live fue retirado por Spotify debido a algún conflicto con los derechos de autor —"Mi bebito fiu fiu" es un remix del tema "Stan", de Eminem y Dido—. Además, Tito Silva no se ha pronunciado al respecto.

Lo único que estaba confirmado era que el 'single' paródico del productor peruano había logrado encabezar el ranking Viral 50 de Spotify, que no solo toma en cuenta las canciones más escuchadas, sino también las más compartidas por los usuarios de la plataforma musical.

Otras canciones que figuraban por detrás de “Mi bebito fiu fiu” eran “Running up that Hill” de Kate Bush, canción de mediados de los 80 que se viralizó gracias a su aparición en “Stranger Things”; “Glimpse of us”, del japonés Joji; y “Ojos marrones” del venezolano Lasso.

¿Cómo nació “Mi bebito fiu fiu”?

En mayo de este año, el programa Panorama difundió unos supuestos mensajes de WhatsApp entre el expresidente Martín Vizcarra con la candidata al congreso por el partido político Somos Perú, Zully Pinchi.

De acuerdo con estas conversaciones que se propagó en todos los medios, Vizcarra citaba a Pinchi en un hotel y se da a entender que tuvieron una relación extramatrimonial. Uno de los textos que intercambiaron, él le mandó una foto y ella le responde: “Fiuuuu, fiuuu”.

Luego de la imagen y de preguntarle el número de habitación del hotel, Zully le escribió: “Te amo y necesito darte un abrazo. No sabes cuánto te extraño. Eres mi bebito y mi rey”, a lo que el expresidente dijo: “Te quiero, nos vemos más tarde”.

Este escándalo puso a Martín Vizcarra en el ojo de la tormenta, ya que se presentó como un hombre de familia con un matrimonio estable con la profesora Maribel Díaz Cabello y sus cuatro hijos. Tras la exposición de estos mensajes, el productor musical Tito Silva creó “Mi bebito fiu fiu”.

La inspiración de Tito Silva para crear “Mi bebito fiu fiu”

El sample o la melodía de “Mi bebito fiu fiu” está basado en “Stan”, reconocido tema de Eminem y Dido, uno de sus grandes éxitos del rapero en el 2000 y que formó parte de su tercer disco de estudio, “The Marshall Mathers LP”.

Tito Silva: “Todo es ficción”

Con respecto a la realización del video de “Mi bebito fiu fiu”, Tito Silva sostuvo que todo es ficción y que no se debe prestar para malos entendidos. Cuando salió el supuesto audio entre Martín Vizcarra y Zully Pinchi, comenzó a trabajar con su equipo.

“La canción es empalagosa, así como dice la letra. Este poema está inspirado en el audio y de ahí se sacó la letra. Todo lo que sucede en el videoclip es ficción, está interpretado por Tefi C, que es mi amiga, es parte de mi equipo creativo, ella no es cantante, es afinada; pero no tiene experiencia, solo que teníamos que hacer tan rápido el guion, porque la gente no espera y le dijimos que cante. Yo con las habilidades que tengo, le puse autotune, lo afino y quedó bacán”, señaló a RPP Noticias en junio.

