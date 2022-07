Tito Silva aclaró por qué retiro "Mi bebito fiu fiu" de las plataformas, y aclaró que no ha sido demandado. | Fuente: Composición

Tito Silva Music salió a aclarar su situación con relación a “Mi bebito fiu fiu”, canción que se hizo viral recientemente en la mayoría de los países de habla hispana, y cuya melodía es tomada de las canciones “Thank you” de Dido y “Stan” de Eminem.

Ante los crecientes rumores de una supuesta demanda por parte de Sony, el músico peruano, a través de sus redes sociales pidió calma: “Les voy a explicar lo que ha sucedido. Primero que todo tranquilidad, por favor. Nosotros ya hemos tenido una conversación súper bacán con las personas que gestionan los derechos de la canción original”.

Tito Silva explicó que no retiró “Mi bebito fiu fiu” por derechos de autor

Acto seguido, el Tito Silva explicó que no retiró “Mi bebito fiu fiu” por un tema de derechos de autor, sino por el contenido de la canción, vinculado con personajes políticos, y explicó lo que le dijeron las personas que ven estos temas:

“Ellos entienden que es una parodia, pero es una parodia con un contexto político peruano y eso me imagino que les puede causar cierta incomodidad. Yo lo comprendo, lo entiendo y lo comparto”.

Esta es la principal razón por la que ha retirado “Mi bebito fiu fiu” ya no está en las plataformas de streaming como Spotify. Y añadió que él “también he decidido retirarlo de mis redes sociales”.

No existe una demanda por “Mi bebito fiu fiu”

Asimismo, Tito Siva Music aclaró que no ha sido demandando por “Mi bebito fiu fiu”b “Ah, y por si acaso, no existe ninguna demanda ni nada de esas cosas”.

El compositor añadió que todo lo sucedido estos días con la canción es para él una oportunidad para aprender más: “Todo eso para mí es un aprendizaje, y además un punto de partida para hacer cosas mucho más grandes”.

Tito Silva también dijo que hizo “Mi bebito fiu fiu” sin intención de ofender a nadie, sino con mucho cariño: “Ya saben que yo todo lo hago con cariño, con amor. No puedo ser hater de nadie. Yo no puedo odiar a nadie. No puedo”.

Finalmente, agradeció a sus seguidores y anunció que prepara nuevos proyectos: “Gracias a todos por el cariño, por apreciar nuestro arte. Muchísimas gracias de verdad a todos. Y nada, se vienen cositas”.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x06 BETTY LA FEA deja Netflix en su mejor momento en el streaming

“Betty la fea” es de esas telenovelas entrañables que hicieron de las situaciones comunes un fenómeno televisivo. En este episodio comentamos qué es lo que más nos gusta (o no) de la telenovela creada por Fernando Gaitán, los villanos, personajes y hasta terminamos reflexionando sobre nuestras propias vidas (como siempre, ya nos conocen). Tú escucha no más.