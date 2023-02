Milena Warthon alzando su Gaviota de Plata tras ser nombrada como ganadora de la competencia folclórica en el Festival Internacional Viña del Mar 2023. | Fuente: Instagram / Milena Warthon

Luego de apoderarse de la Gaviota de plata en la competencia folclórica de Viña del Mar 2023, Milena Warthon recurrió a sus redes sociales para agradecer el apoyo que recibió durante los intensos días que estuvo frente al monstruo de la Quinta Vergara. También reflexionó sobre el difícil camino que le tocó recorrer para alcanzar este reconocimiento internacional.

"Ser artista en el Perú no es nada fácil. No saben cuántas veces he tenido que caer y reconstruirme, cuantos NO he tenido que aceptar para llegar hasta aquí", dijo antes dedicar el premio al Perú y a las personas que confiaron en su talento.

"Está gaviota es de todos ustedes, los que han tenido que lucharla conmigo, todos los que alguna vez me mandaron un mensaje de aliento, los que disfrutan de mi música, de todas las niñas que me dieron sus cartas y pulseras, de mi familia, de mis mejores amigos, de mi equipo. Esta gaviota es de un país que aún no ve claramente que su mayor riqueza está en su diversidad, y de una cordillera que nos une cuando es necesario, a pesar de las fronteras", expresó.

Asimismo, resaltó que la Gaviota de plata es también para "esa Milena de 8 años" y de todas las niñas que día a día tienen la esperanza de alcanzar sus sueños.

"Que esta gaviota sea el símbolo de reflexión de cuánto nos falta avanzar como sociedad. Yo no vivo con los ojos cubiertos, día a día lucho con comentarios racistas, misóginos y más. Día a día lucho con gente que no entiende que nosotras no debemos rendirle cuentas a nadie, ni encajar en ningún ideal", manifestó.

Finalmente, la intérprete de 'Warmisitay' agradeció a la organización del Festival Viña del Mar, "por ser la vitrina que necesitaba" para contarle al mundo su historia. "Gracias Viña por darme las alas para comerme el mundo. El amor siempre triunfa. Esto recién comienza", concluyó.

Revive la presentación de Milena Warthon en la final de la competencia

¡Un triunfo para Perú! La cantante Milena Warthon se llevó la Gaviota de Plata como ganadora de la competencia folclórica de Viña del Mar 2023. Cantando 'Warmisitay', tema compuesto para su abuela, Warthon fue ovacionada por los asistentes de la Quinta Vergara, quienes celebraron su triunfo.



La primera presentación de la noche fue el grupo chileno Laia, que recibió un puntaje de 3.8, tras interpretar su tema 'Camino'. A ellas le siguió el mexicano Frank Di, que interpretó 'La última gota', fue calificado con 3 puntos y terminó llevándose una Gaviota de Plata a mejor intérprete.

Fue en el tercer número que Milena Warthon salió al escenario de la Quinta Vergara con su éxito 'Warmisitay', un ritmo andino pop, compuesto para su abuela. Vestida con una pollera blanquirroja, la cantante dio una memorable actuación que terminó por imponerse ante sus contrincantes con un puntaje de 6.3. En la sumatoria y con 6,4, Warthon ganó la competencia.

.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 5x01 HARRY Y MEGHAN: El chisme ‘real’ nos da vida

¡Volvimos! Y dedicamos el primer episodio de la temporada 5 a la polémica sobre el documental de Netflix en el que el príncipe Harry y Meghan Markle cuentan su historia de amor. Sí, nos demoramos un poco en sacar el capítulo, pero vale la pena. ¿Quién estaba detrás del acoso de los medios? ¿La familia real es racista? Laura Amasifuén y Lucía Barja analizan el salseo sobre esta historia de amor de telenovela. Pasa y escucha.