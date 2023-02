Milena Warthon posa junto a Eva Ayllón en la cuarta temporada de 'La Voz Perú' | Fuente: Instagram

La cantante peruana Milena Warthon obtuvo la Gaviota de Plata en la competencia folclórica del Festival Viña del Mar 2023 con su tema 'Warmisitay'. La alcaldesa de la ciudad chilena, Macarena Ripamonti, fue la encargada de otorgar a la artista el galardón después del anuncio de los resultados del jurado profesional y de la votación virtual del público.

"Yo llegué a Chile sabiendo que mi canción 'Warmisitay' tenía un bonito mensaje, que estaba concursando con la canción adecuada. Pero la competencia ha estado demasiado reñida. Todos somos demasiado buenos. Yo empecé el día diciendo que, pase lo que pase, me siento ganadora. Estoy muy agradecida con mi país y con el pueblo chileno, porque me han recibido de la mejor manera", manifestó emocionada.

Tras el triunfo, el nombre de Milena Warthon se hizo tendencia en redes sociales, los mensajes de gratitud y elogio eran incontables; incluso, un usuario en Twitter trajo a la memoria las premonitorias palabras que Eva Ayllón dedicó a la intérprete peruana cuando formó parte de su equipo en la cuarta temporada de 'La Voz Perú'.

"Pase lo que pase, te quiero, como quiero a los otros (participantes). Estoy triste porque las redes han sido muy crueles con mis chicos... yo adoro las redes, las respeto, pero esta vez me han partido el corazon. "Ellos (los participantes) vienen con ilusiones y con esperanzas. No solo ellos, también sus padres, sus hermanos, su gente y su pueblo, pero de pronto los maltratan espiritualmente", dijo la criolla al referirse a las críticas que recibió su equipo por su participación en el programa televisivo.

"El dolor físico pasa, el espiritual no; te deja roto por dentro. Lo único que le digo a mis chicos es que no lleven ningún rencor, porque hoy te dicen que te odian, que eres mala, que para qué sales ahí; y mañana te van a adorar, vas a crecer y vas a hacer cada día mejor, ahí se van a sentir orgullosos; y lo que más lamento es que no se van a arrepentir de lo que dijeron, porque creen que tienen la razón", concluyó.

Y ahora que seguramente todos están emocionados por el triunfo de Milena Warthon en #Viña2023 y Warmisitay, pasó a recordar algo que le dijo Eva Ayllón en La Voz: “hoy te odian (cuando le tiraban hate en redes) y mañana te amarán y no se arrepentirán”. Triste pero cierto. 😭👇🏼🇵🇪 pic.twitter.com/G4EUk3XR8N — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) February 24, 2023

Milena Warthon y su paso por 'La Voz Perú'

Milena Warthon llegó a La Voz Perú para cumplir una promesa. Cuando tuvo 18 años participó en el programa concurso 'Los cuatro finalistas', donde Eva Ayllón también fue jurado. La criolla le hizo cumplir una promesa a la joven artista: "Pase lo que pase, no desmayes. Sigue adelante y cuando tengas 21 años búscame por favor", dijo la ganadora del Latin Grammy a la Excelencia Musical.

Fue así que, en 2021, Warthon llegó a las audiciones a ciegas de 'La Voz Perú' y gracias a su versión de 'Suerte', tema que Shakira hiciera popular a inicios del nuevo milenio, logró cautivar a los jueces del programa y para cumplir con su promesa, terminó por quedarse en el equipo de Eva Ayllón.

En aquella ocasión, la fraquicia mundial de "La Voz"; eligió “Las mejores actuaciones de la semana” o “The best performances this week on ‘The Voice’” -por su nombre en inglés- donde una presentación de Warthon en el programa salió elegida.

La cantante peruana interpretó el tema Valicha en pop andino. Tras ello, la franquicia la calificó como una de las mejores puestas en escena a nivel mundial.

Por medio de sus redes sociales, Milena Warthon se mostró feliz de representar al Perú ya que siempre se ha caracterizado por fusionar diversos géneros, pero enfocándose en la música de nuestro país.

