Milena Warthon y su fusión de Valicha está entre las mejores presentaciones de "La Voz" a nivel mundial. | Fuente: Instagram

El viernes 13 de agosto se escogió a “Las mejores actuaciones de esta semana en ‘La Voz’” o “The best performances this week on ‘The Voice’” -por su nombre en inglés- donde aparece Milena Warthon de “La Voz Perú”.

Como se recuerda, la cantante peruana interpretó el tema Valicha en pop andino y también fue salvada por el público. Tras ello, la franquicia la calificó como una de las mejores puestas en escena a nivel mundial.

Por medio de sus redes sociales, Milena Warthon se mostró feliz de representar al Perú ya que siempre se ha caracterizado por fusionar diversos géneros, pero enfocándose en la música de nuestro país.

Como se recuerda, el tema Valicha fue obra del compositor Miguel Ángel hurtado Delgado en 1945 y desde ese momento se convirtió como una de las canciones peruanas más emblemáticas.

Milena Warthon en "La Voz Perú"

Luego de que Milena Warthon cantara Valicha a su estilo, recibió el elogio de todos los entrenadores de “La Voz Perú”.

“Milena, yo te quiero decir algo: ‘Tú eres un ángel mágico andino’, eres una belleza”, dijo Guillermo Dávila. Eva Ayllón no se quedó atrás y se emocionó al escuchar esta versión de esta canción.

“Estoy encantada con lo que haces, lo haces de una manera tan veraz, lo haces sentir real, como es y yo estoy muy orgullosa de ti porque no hay nada mejor que nuestras raíces”, expresó sobre Milena Warthon.

