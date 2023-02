Milena Warthon se impuso con el primer lugar en la competencia folclórica de Viña del Mar 2023. | Fuente: RPP Noticias

¡Llegó a Perú! La ganadora de la Gaviota de plata en Viña del Mar 2023 en la competencia folclórica, Milena Warthon, arribó a nuestro país después de pasar más de una semana en Chile y vivir una gran experiencia a sus cortos 22 años.

Rodeada de fanáticos, la intérprete de 'Warmisitay' saludo a todos y agradeció el apoyo que ha recibido durante todo el evento. Además, se animó a compartir cómo fue su experiencia en la Quinta Vergara:

"Más que una competencia, siempre pensé que es una plataforma para demostrar mi arte y me daba miedo perder, pero me di cuenta que no era para eso, sino para exponer mi música, mi mensaje, para representar a mi país. Me solté totalmente y dejé las presiones", se le escuchó decir a Milena Warthon.

Antes de retirarse del aeropuerto Jorge Chávez, la artista nacional cantó 'Warmisitay' y recibió el aplauso de sus seguidores.

Milena Warthon llegó a Perú tras su victoria en Viña del Mar 2023 y se animó a cantar 'Warmisitay' en el aeropuerto. | Fuente: RPP Noticias

Milena Warthon y su mensaje tras ganar su Gaviota de plata

Luego de apoderarse de la Gaviota de plata en la competencia folclórica de Viña del Mar 2023, Milena Warthon recurrió a sus redes sociales para agradecer el apoyo que recibió durante los intensos días que estuvo frente al monstruo de la Quinta Vergara. También reflexionó sobre el difícil camino que le tocó recorrer para alcanzar este reconocimiento internacional.

"Ser artista en el Perú no es nada fácil. No saben cuántas veces he tenido que caer y reconstruirme, cuántos no he tenido que aceptar para llegar hasta aquí", dijo antes dedicar el premio al Perú y a las personas que confiaron en su talento.

"Está gaviota es de todos ustedes, los que han tenido que lucharla conmigo, todos los que alguna vez me mandaron un mensaje de aliento, los que disfrutan de mi música, de todas las niñas que me dieron sus cartas y pulseras, de mi familia, de mis mejores amigos, de mi equipo. Esta gaviota es de un país que aún no ve claramente que su mayor riqueza está en su diversidad, y de una cordillera que nos une cuando es necesario, a pesar de las fronteras", expresó.

Asimismo, resaltó que la Gaviota de plata es también para "esa Milena de 8 años" y de todas las niñas que día a día tienen la esperanza de alcanzar sus sueños.

"Que esta gaviota sea el símbolo de reflexión de cuánto nos falta avanzar como sociedad. Yo no vivo con los ojos cubiertos, día a día lucho con comentarios racistas, misóginos y más. Día a día lucho con gente que no entiende que nosotras no debemos rendirle cuentas a nadie, ni encajar en ningún ideal", manifestó.

Milena Warthon recibió flores de sus fanáticos quienes la esperaron afuera del aeropuerto Jorge Chávez. | Fuente: RPP Noticias





NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 5x01 HARRY Y MEGHAN: El chisme ‘real’ nos da vida

¡Volvimos! Y dedicamos el primer episodio de la temporada 5 a la polémica sobre el documental de Netflix en el que el príncipe Harry y Meghan Markle cuentan su historia de amor. Sí, nos demoramos un poco en sacar el capítulo, pero vale la pena. ¿Quién estaba detrás del acoso de los medios? ¿La familia real es racista? Laura Amasifuén y Lucía Barja analizan el salseo sobre esta historia de amor de telenovela. Pasa y escucha.