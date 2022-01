La cantante de pop andino Milena Warthon cambió sus fotos de perfil en redes sociales.

Este domingo 16 de enero, Milena Warthon sorprendió a sus seguidores por su extraña actividad en redes sociales. Resulta que la cantante de pop andino reemplazó sus fotos de perfil por un fondo negro, acompañado de misteriosos mensajes.

“Ella va a estar bien” se puede leer en la leyenda de la última publicación que la intérprete de “Agua de Mar” compartió en Facebook. La fotografía pertenece al 2021, año en que la joven artista participó en el reality de canto "La Voz Perú".

Mientras que, en Instagram, dejó el mensaje “Lo siento, la antigua Milena no puede contestar el teléfono ahora”. En sus historias, también compartió clips de canciones de Taylor Swift, como “Look what you made me do” o “Mean”; además de mensajes donde parece responder a quienes no han dejado de atacarla a través de las redes sociales.

Hasta el momento, Milena Warthon no se ha manifestado sobre lo mencionado, pero sus seguidores le han demostrado todo su apoyo en los comentarios de ambas redes sociales.

Milena Warton: un 2021 para el recuerdo

Al finalizar el 2021, la plataforma YouTube publicó la lista de videos con mayor preferencia entre el público peruano. Entre estos, destacó la presentación de Milena Warthon en el programa televisivo “La Voz Perú”, el cuál ha superado las tres millones de reproducciones.





Asimismo, Milena Warthon ha sido nominada a los premios "Luces", entregados por el diario El Comercio, por su canción "Agua de Mar". El tema, de autoría de la joven intérprete, fue estrenado en enero del 2021 y, desde entonces, ha tenido muy buena acogida de parte del público público peruano y extranjero.

