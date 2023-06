Nicole Favre sobre su etapa como artista independiente: "Hubo un momento en que ya no tenía dinero"

Luego de haberse establecido una carrera musical como artista independiente por más de tres años, Nicole Favre reflexiona y habla del crecimiento profesional que ha tenido desde que logró formar parte del equipo de Universal Music. Fue así que llegó a representar al Perú en los premios internacionales MTV MIAW 2022 y tuvo el privilegio de compartir escenario con la artista mexicana Danna Paola.

En conversación con RPP Noticias, la joven cantante resaltó que trabajar bajo el manejo y dirección de una disquera internacional, ha sido una experiencia enriquecedora e inspiradora. Esta "bendición", como ella lo resume, aclaró el sombrío panorama que atravesó hace algunos años.

"Antes estaba sola. Yo solita decidía cuándo sacar una canción, yo solita me pagaba todo, pero hubo un momento en que ya no tenía dinero. Esta carrera es muy cara, hay que gastar en videos musicales, en la producción, los vestuarios, etc. Justo en ese momento de mi vida, como bendición, me cayó Universal Music y ahora estamos trabajando juntos. Mi carrera ha crecido mucho y me han enseñado a trabajar en equipo".

Al igual que muchos colegas y artistas peruanos de su generación, Nicole Favre dejó el Perú para perseguir sus sueños en México.

"Talento no falta. Hay artistas emergentes que son espectaculares, pero siento que la industria en el Perú no se ha forjado, está creciendo recién. Hay muchísimos artistas nuevos que me encantan como Jaze, Nicole Zignago o Milena Warthon, creo que es un movimiento que recién está empezando. Yo ahorita estoy viviendo en la ciudad de México tratando de llevar la bandera del Perú".

Su gran reto y la actuación

Otro de los grandes retos que Nicole Favre se ha propuesto como artista, es lograr un estilo distintivo en la industria; aunque admite que no es una tarea fácil, confía en que poco a poco lo conseguirá.

"Ha sido un camino largo y lo seguirá siendo hasta que la vida lo quiera. Uno nunca sabe cuándo va a pegar un hit. Lasso, un amigo mío al que quiero muchísimo, tiene un montón de años de carrera y ahorita la pegó con 'Ojos Marrones' a punta de puro trabajo. Ojalá me pase".

La cantante también ha intentado incursionar en la actuación; sin embargo, hubo algunas propuestas que la obligaban a poner en pausa su carrera musical.

"En pandemia estuve audicionando. Creo que es medio confidencial decirlo, pero la audicioné para varias series de Netflix, me seleccionaron para una producción de Disney+, pero era en Argentina y tenía que estar allá seis meses eso significaba poner en pausa a mi carrera musical, así que ya no salió".

Vals moderno peruano

Nicole Favre, en un arranque de claridad composicional, ahonda en este tema gracias a 'Ley del Hielo', su más reciente sencillo, donde no sólo muestra su lado más vulnerable, sino que relata una situación que, por pena o inconsciencia, pasamos por alto: el hecho de no hablar con las personas que queremos respecto a los desacuerdos que tenemos.

'Ley del Hielo' echa mano de un estilo pop contrapunteado, lo cual le da bastante ritmo y cadencia a la canción, mientras la interpretación vocal de Nicole retrata con pasión las emociones complejas que surgen del conflicto.

"Es una canción muy especial, muy fuerte y a la vez un poco triste. El género es un vals peruano moderno, en la mitad de la canción hay un solo de guitarra peruana muy bonita".

Hacia el final de la canción, aparece el fuego como metáfora del amor para zanjar la discusión: a pesar de todo, la pasión siempre logra triunfar.