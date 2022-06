Marco Romero está en Qatar para alentar a la Selección Peruana | Fuente: Instagram / Marco Romero

El cantante criollo Marco Romero se encuentra en Qatar para presenciar el encuentro entre la Selección Peruana y su par de Australia por el repechaje clasificatorio al Mundial Qatar 2022. Desde su llegada ha ido compartiendo videos de su estadía en el país asiático, a través de su cuenta de Instagram

En el último video, subido a Instagram horas antes del partido, se ve al músico peruano bailando uno de sus temas dedicados a la Selección Peruana en compañía de dos cataríes, que hacen lo posible por seguirle el paso al músico.

“Como los cataríes ya aprendieron a cantar nuestras canciones de Selección, ¡¡ahora les tocó aprender a bailarlas!!”, escribió Marco Romero junto con el video

En otro video, correspondiente al día domingo, se ve a Marco Romero enseñándole a cantar a un catarí su tema “Vamos Perú”: “Vamos Perú, vamos, porque yo te sigo, adonde vayas tú”.

Marco Romero lanzó el nuevo video de su tema "Vamos Perú"

En la fase final de la Clasificatorias al Mundial Qatar 2022, el reconocido cantautor Marco Romero lanzó el video del tema “Vamos Perú”, que se ha convertido en un himno de aliento para nuestros jugadores.

Otra canción de aliento de Marco Romero fue “Porque yo creo en ti”, que caló en lo más hondo del corazón de los peruanos, principalmente, cuando logramos la clasificación a Rusia 2018, después de 36 años de no ir a un mundial. Marco no olvida cuando el entrenador Sergio Markarián le dijo “no has hecho una canción, sino un lema de fe”.

"'Porque yo creo en ti', la escribí porque amo al Perú, porque salen del alma, porque las costumbres de nuestro país son lo máximo y debemos mantener la identidad al 110% siempre”, manifestó el cantautor.

El video de “Vamos Perú” se grabó en el escenario perfecto, el Estadio Nacional. Marco Romero estuvo acompañado de su gran amigo y también compositor de la canción, Gonzalo Calmet el mismo que se encargó de hacer los coros y guapeos.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x04 ¿Doctor Strange en el multiverso de la locura es la mejor película de Marvel?

¿Es la película de Sam Raimi la mejor del Universo Cinematográfico de Marvel? ¿Elizabeth Olsen salvó un guion que no tenía salvación? En este episodio comentamos las referencias más cinéfilas de la última película del doctor extraño y debatimos sobre si la Bruja Escarlata es suficiente como para dejar atrás al Soldado del Invierno o al mismísimo Thanos como villanos. Aquí no reseñamos, aquí te contamos qué nos hizo sentir la película. Tú escucha no más.