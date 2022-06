Personajes de la televisión peruana envían mensajes de aliento a la Selección Peruana. | Fuente: Composición

Distintos personajes de la farándula peruana mostraron su apoyo a la Selección Peruana por sus redes sociales compartiendo fotos y mensajes alentadores.

"Hoy somos uno solo", escribió la actriz Mayella Lloclla, compartiendo una foto con su camiseta de Perú y aseguró que se encuentra lista para ver el partido que inicia a la 1 p.m. Asimismo, Gianella Neyra también utilizó su cuenta de Instagram.

"Con esa misma fe y amor con la que me mira", puso para Cristian Rivero, "alentaremos a Perú", continuó la conductora de tv.

Una de las parejas más estables de la farándula peruana, Yiddá Eslava y Julián Zucchi, le dedicaron unas palabra a la Selección Peruana. "Todos a vivir el partido, no serán 11 en la cancha, sino 33 millones gritando y alentando con amor".

El cantante Gian Marco se hizo presente en el aliento previo a Perú vs Australia. “Hoy todos somos hinchada, con ilusión y con fuerza, el corazón se refuerza, la fiesta está asegurada. La garganta preparada, para gritar nuestros goles, la bandera y sus colores, se pintan en el gramado, ¡¡Perú lo tienes ganado!!".

Su colega Nicole Pillman se presentó en Telemundo para cantar el himno nacional de Perú y aseguró sentirte orgullosa de llevar la bandera y su cultura a todas partes.

Perú lucha por clasificar al mundial de Qatar 2022 y en esta ocasión el rival será Australia, equipo que la "Blanquirroja" superó hace cuatro años y le sirvió su pase para el mundial Rusia 2018. ¿Se repetirá la historia?





NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x04 ¿Doctor Strange en el multiverso de la locura es la mejor película de Marvel?

¿Es la película de Sam Raimi la mejor del Universo Cinematográfico de Marvel? ¿Elizabeth Olsen salvó un guion que no tenía salvación? En este episodio comentamos las referencias más cinéfilas de la última película del doctor extraño y debatimos sobre si la Bruja Escarlata es suficiente como para dejar atrás al Soldado del Invierno o al mismísimo Thanos como villanos. Aquí no reseñamos, aquí te contamos qué nos hizo sentir la película. Tú escucha no más.