"Prácticamente, ya lo hice todo": Eva Ayllón recuerda sus inicios cantando "Sayonara, cariñito" a los 3 años

Aunque Eva Ayllón ha recorrido el mundo cantando lo mejor del repertorio criollo durante más de cinco décadas, reconoce que no sería nada sin el apoyo de sus seguidores. "A mis hijos les digo: 'Antes que ustedes está el público, porque si no estuviera el público, no podría tenerlos a ustedes'", comentó.



"El público es tan bueno que te hace feliz, cree en ti, va a tus espectáculos", dijo Eva, ganadora del Latin Grammy a la Excelencia Musical, en el más reciente video del canal de Carlos Vílchez en YouTube. "Hay que ser muy agradecidos con el público. Es verdad, el público me lo dio todo y me lo sigue dando", agregó.

¿Por qué la gente cree que Eva Ayllón es antipática?

"Tengo fama de ser un poco pesada", dijo Eva Ayllón. "La gente no recuerda. He contado que casi fui víctima de una violación cuando tenía 11 años. Desde entonces, me asusto cuando alguien que no conozco me llama. Inmediatamente, quito la mano. No me gusta que me toquen. Es un trauma que conservo a pesar de haber ido a psiquiatras", explicó.



La cantante también confesó que al principio le incomodaba que le dijeran "negra presuntuosa", apodo que le puso Magaly Medina en su programa de televisión. "No entendía por qué me trataba así, hasta que leí el diccionario y me gustó. Sí, soy presuntuosa", dijo. "Ahora incluso canto Negra presuntuosa, un tema hermoso, y digo: 'Para ti, Magaly'".

¿Cómo empezó en la música Eva Ayllón?

"Empecé a cantar a los 3 años cuando me bautizaron el 3 de noviembre de 1955", recordó Eva Ayllón. "Un amigo de mi papá tenía una orquesta. Me subieron en la conga y comencé a cantar boleros. Empecé cantando: 'Sayonara, cariñito'. Desde ahí no paré de cantar hasta llegar a la escuela. En la primaria, ya tenía un repertorio", agregó entre bromas.



Continuó diciendo: "Le cantaba a mi abuelita Cuando llora mi guitarra, Cada domingo a las 12 después de la misa". Sin embargo, ella en realidad deseaba bailar y de hecho lo hizo en el programa Ritmo en el Cuatro, como parte del elenco de las Muñequitas de Ébano, hasta que el encargado del espacio la escuchó cantar y le dijo que se dedicara a eso.



Hoy, ve a las nuevas generaciones y piensa: "Los chicos ahora vienen a hacer algunos temas, eso ya lo hice hace 30 años y creen que están descubriendo el mundo, pero no es así. Cuando tenía 25 años hice teatro sin parar, ¡qué no he cantado!, ¡qué no he bailado! Yo prácticamente ya lo hice todo", afirmó.

¿Qué cantantes le gustan a Eva Ayllón?

Para Eva Ayllón, Daniela Darcourt es una de las mejores intérpretes de salsa del Perú. "Daniela es la única, es muy buena, canta todo y todo se lo sabe. Es un alma vieja, maravillosa. Es una de las mejores, una de las que no falla, de ninguna manera. Como mujer salsera, ella. Ella canta todo bien, pero su especialidad, me parece, es la salsa", explicó.



Por otro lado, reconoció que Amy Gutiérrez "canta bien y es muy sentida" en la balada. Sin embargo, aplaudió el talento de Lita Pezo en el mismo género. "La sigo a donde vaya para sostenerla, como seguiría también a Daniela", agregó. Aunque evitó hablar de Yahaira Plasencia, cerró el tema diciendo: "Me gusta la salsa, la timba y Daniela Darcourt. Me gusta la balada, el llanto y Lita Pezo".

