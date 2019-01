Raúl Romero estrenó el videoclip de su nuevo tema "No Necesito" [VIDEO]

El tema marca el regreso a la música de Romero, luego de un largo período. | Fuente: Facebook

Raúl Romero, ex conductor de televisión y ex vocalista de Los No Sé Quién y Los No Sé Cuántos sorprendió a sus seguidores con el estreno del videoclip de su nuevo tema “No te necesito”.

En el video, que marca su regreso luego de un largo período, el artista no solo toca el ukulele mientras interpreta su canción, sino que también emula los sonidos de diferentes instrumentos para complementar las melodías.

En menos de 24 horas, el clip ya ha alcanzado las 620 mil reproducciones y los usuarios en Facebook han mostrado su aprobación por este. Sus seguidores destacan el humor del que está cargado este material audiovisual.





Este es el videoclip de "No te Necesito". | Fuente: Raúl Romero

"¡Gracias por sus palabras! Estoy sorprendido y feliz por la acogida y la buena onda. Ayúdenme a compartir la canción y pedirla a las radios. ¡GRACIAS!", escribió el popular 'Cara de haba', en su cuenta de Facebook.

Este anuncio llega en medio de los rumores de su supuesto retorno a la pantalla chica, versión que tuvo respuesta del gerente de contenidos de ATV, canal al que supuestamente llegaría.