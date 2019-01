Desde hace unas semanas, en las redes sociales se habla de que Raúl Romero y Johanna San Miguel podrían conducir un programa de televisión en ATV que ocuparía el lugar de "Combate", que terminó definitivamente en diciembre 2018.

Ney Guerrero, gerente de contenidos de ATV, habló sobre la posibilidad de contar a con ambos presentadores para el nuevo proyecto que prepara en canal de televisión.

"No, lo de Raúl Romero yo me enteré por la prensa. Él es mi amigo y no hemos hablado del tema. A Johanna (San Miguel) sí me encantaría tenerla. Conversé con ella hace poco y le dije que quería que sume al canal y me dijo que vamos a hablar la próxima semana", dijo Ney Guerrero a RPP Noticias.



Sin embargo, el directivo no dio detalles sobre el programa que podría conducir Johanna San Miguel. La intención de ATV es tenerla como figura del canal y luego decidir el espacio que conducirá.

"La quiero como talento para le canal y luego vemos como la acoplamos. Para mí es un súper personaje y una de las mejores conductoras de Perú", agregó Guerrero.

Finalmente, el ex productor de Magaly TV confirmó que la intención del canal es seguir contando con Gian Piero Díaz y Renzo Schuller, ex conductores del programa "Combate".

"El contrato de ellos acabó y se han ido de vacaciones a Estados Unidos con sus familias y regresan entre el 20 y el 25 (de Enero) para hablar con nosotros. Somos la primera opción y yo quiero tenerlos nuevamente", concluyó.