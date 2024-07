"No solo es cantar, es verse bien": Salim Vera cuenta el origen del traje galáctico que usó en el reencuentro de Libido

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Salim Vera es un amante de la moda y del buen vestir. El vocalista de Libido afirma que “no tiene un estilo particular, sino muchos”. “Prácticamente, cuando nací, vine con la idea de cantar, tocar y de vestirme correctamente”, recalca el músico a RPP, tras una íntima presentación como solista en las oficinas de Inca Kola.

Para su presentación, el músico llevó las uñas pintadas de plateado, lució unos lentes redondos de color blanco y vistió un traje negro. Su estilo es disruptivo y elegante, pues no tiene miedo de subir al escenario vistiendo una falda o un traje galáctico, como lo hizo en el concierto de reencuentro de Libido, que hizo historia al llenar el Estadio Nacional, el pasado 6 de julio. “El peruano tiene que olvidarse del qué dirán los demás por si uso tal o cual prenda. Uno tiene que buscar la unidad con su persona y lo que quiere proyectar”, indica.

Salim Vera se declara fan del diseñador peruano Omar Valladolid, a quien considera un gran amigo. | Fuente: RPP

Salim Vera cuenta la historia detrás de la prenda galáctica en el reencuentro de Libido

En el concierto de reencuentro de Libido, Salim Vera decidió usar un saco largo de color plateado sobre un conjunto negro, que combinó con unas botas ‘chunky’ del mismo color. El músico acompañó su look con un maquillaje de color plateado. ¿Por qué optó por este atuendo galáctico? Le consultamos. “Esa prenda me la regaló mi novia. Ella la vio y dijo: ‘es para Salim’. Eso fue hace unos meses. Cuando llegó el día del concierto, estaba en mi casa viendo qué ponerme y decidí usar el saco”, responde.

Salim Vera admite que tocar en el Estadio Nacional fue una vitrina importante que no solo se limitaba a la parte musical. “Uno como artista que se respeta a sí mismo, no solo debe tocar y sonar bien, sino verse bien. Me sorprende que haya artistas que desechen la vestimenta y digan que no es importante”, sentencia. Además, comenta la importancia que tiene la vestimenta para músicos de talla internacional: “Cuando se suben U2, Coldplay, Future Islands, tú los ves. Visualmente tienen una onda, un look, una forma de ser. Tú no puedes ser menos”.

¿A Salim Vera le importa el qué dirán?

Salim Vera tiene claro que no todo el mundo estará de acuerdo con el estilo que proyecta. Sin embargo, ello no limita lo que busca transmitir con la ropa que usa. “La gente hace comentarios de todo tipo: a algunos les gusta y a otros les parece desagradable”, finaliza con aire despreocupado.

