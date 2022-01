Ruby Palomino | Fuente: Facebook | Ruby Palomino

Ruby Palomino no pudo celebrar las fiestas de fin de año, ni mucho menos el triunfo de su participación en el programa "El artista del año". Ella y su madre estuvieron varios días en cuarentena tras dar positivo a la COVID 19.

"No lo había dicho a nadie, pero apenas terminé 'El artista del año' caí enferma. Mi mamá y yo queríamos viajar a nuestra tierra para pasar las fiestas con la familia, pero la pasamos en cuarentena, tranquilas, viendo nuestras series, yo tocando instrumentos", comentó.

Aunque se sintió un poco frustrada por la situación que le tocó experimentar junto a su familia, la cantante dijo estar agradecida de no haberse enfermado en pleno concurso, de lo contrario no hubiera podido llegar a la final. "El lunes nos sacamos otra prueba y ya estamos libres del virus", contó a Trome.



LA GANADORA DE "EL ARTISTA DEL AÑO"

Ruby Palomino se coronó como la flamante ganadora de la última edición del programa "El artista del año" luego de vencer en la gran final a Yahaira Plasencia, Estrella Torres y César Vega. Visiblemente emocionada, la artista festejó en compañía de su madre Gloria Ramos y sus demás compañeros del programa.

"¡Gracias, muchas gracias a todos! Siempre he dicho que nunca dejen de soñar. Disciplina, trabajo y esto es para toda la gente de mi Perú profundo, crean en su país, en su cultura, en sus padres, en ustedes", fue el mensaje que dejó a los televidentes.



