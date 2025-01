"Hay diferencias insalvables entre nosotros": Salim Vera descarta nuevo reencuentro de Libido

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Salim Vera, Toño Jáuregui, Manolo Hidalgo y Jeffry Fischman hicieron historia al realizar un concierto en el Estadio Nacional que significó el reencuentro de Libido después de muchos años. Si bien parecía que habían limado asperezas, Vera y Jáuregui continuaron sus caminos por separado.

Para recordar lo que fue este gran paso en su carrera, el vocalista de la banda y Manolo Hidalgo estuvieron en el programa Así Somos, de RPP. "El 2024 fue especial. Hicimos un reencuentro con Toño y Jeffrey. Era una espina que teníamos de hacer una Nacional lleno y se dio. Fue una experiencia increíble. Recordamos muchos momentos, la química musical, también nos dimos cuenta de que hemos cambiado, nos fuimos reconociendo, pero fue una gran experiencia", mencionó el guitarrista.

Por otro lado, Salim Vera aseguró que sí hubo condiciones para el reencuentro de Libido como conversaciones un año antes del show para que todo se haga realidad. A pesar de que había desencuentros con la marca, actividades, y más, pudieron llegar a un concenso: "Ajustamos cosas hasta que llegó el primer ensayo y nos dimos cuenta de que sí se podía llegar a un acuerdo entre todos".

Como ya no tienen relación con Toño Jáuregui y Jeffrey Fischman, los fanáticos confundían el nombre de la banda con otra reunión de los cuatro, por ese motivo, decidieron no usarlo para no generar desencuentros: "El registro lo tenemos los cuatro, pero hemos llegado a un acuerdo de no usar el nombre, la marca, para no afectar o no confundir a los fans. Al igual con los temas (los de Jeffrey y Toño), ellos tienen la plena libertad de pedirnos esto (no tocar las canciones) y de nosotros a acceder. Nosotros tenemos un repertorio amplio sin las canciones de ellos", dijo Salim. "Por ejemplo, las canciones que nunca faltan son Libido, con la que cerramos los conciertos, y Frágil con el que ganamos un Premio MTV, son clásicos", agregó Manolo Hidalgo.

Sin entrar más detalles sobre los motivos de su distanciamiento, Vera confesó que, al inicio de la gira todo iba bien, pero "después pasaron cosas": "Eso determinó que nos separáramos. Fueron cosas fuertes, no somos los victimarios. Lo que nos quedaba era ser profesionales y actuar al nivel, teníamos que cumplir con lo que habíamos prometido. Trabajamos duro para darle al público lo que se merece".

¿Habrá otro concierto de reencuentro de Libido?

Libido demostró su calidad musical y su capacidad para convocar a miles de personas que han hecho de su música parte de sus vidas en el concierto en el Estadio Nacional. Tras ello, ¿es probable de que tengan otro show?

"Disfrutábamos mucho del Estadio Nacional, sabíamos que la química no era la misma. Tenía esos sabores dulces y agrios, al final, fue parte de algo enriquecedor", dijo Manolo Hidalgo sobre el reencuentro. Por otro lado, para Salim Vera, "van a pasar muchos años" para que eso suceda.

"Hay diferencias insalvables entre nosotros, como que no hay química musical entre nosotros. No todo es dinero", sostuvo.

Libido hizo historia en el Estadio Nacional

Libido hizo vibrar a más de 43 mil asistentes en el Estadio Nacional el sábado 6 de julio de 2024. La banda peruana tocó todos los temas de sus tres primeros discos: Libido (1998), Hembra (2000) y Pop*Porn (2002).

Fue minutos después de las 9 de la noche que Libido salió a los escenarios en medio de la multitud que gritaba el nombre de la banda peruana arrancando con Tres para luego continuar con: Invencible, Néctar, Sal, y No será lo mismo sin ti. Luego, siguió con: Estoy tan gris, Respirando, Espermato, Mal tiempo y Esther Fe.

Por otro lado, Libido tocó su emblemático tema Como un perro para después seguir con las composiciones: Sin rencor, Frágil, Universo, Tu rostro y pone el primer punto aparte con Criatura Misteriosa.

Asimismo, hizo gritar de emoción a todos sus fans con: Tiempos Tranquilos, La casa de los gritos, No voy a verte más, Hembra, Cicuta, Tan suave, En esta habitación, Ojos de ángel y, finalmente, Libido.

