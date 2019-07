Salim Vera revela el motivo por el que la agrupación original de Libido no se reunirá. | Fuente: Archivo

Los fanáticos del rock peruano y, sobre todo de Libido, sueñan con un reencuentro de los miembros originales de la banda. Han pasado muchos años desde que Salim Vera y Manolo Hidalgo se separaron de Toño Jáuregui y sus fieles seguidores anhelan, por lo menos, un concierto de reencuentro con los integrantes que fundaron la agrupación.

Precisamente, hace una semana Toño Jáuregui señaló que, aunque no hay nada concreto, "hay posibilidades" de su regreso a Libido, sin embargo, Manolo y Salim tienen sus propias opiniones sobre esta idea.

Ambos conversaron en RPP Noticias en el marco de la presentación del Culturaymi de los Juegos Panamericanos Lima 2019, un evento en el que se ralizarán diversas actividades culturales (música, feria gastronómica, feria artesanal, talleres de arte, etc.) y que se llevará a cabo en el Parque de la Exposición con ingreso gratuito.

"De hecho hay mucha gente que nos pide eso y es algo que tenemos que pensarlo (...) La idea la hemos tenido siempre y vamos a ver en qué momento se da, pero por ahora estamos trabajando con nuestro proyecto, estamos trabajando canciones nuevas con Jeffry Fischman, que es el baterista fundador de Libido. Se vienen sorpresas y vamos a ver qué pasa más adelante", dijo Manolo Hidalgo.

Salim Vera, sin embargo, no fue tan conciliador.

Salim Vera se mostró tajante con las declaraciones de Toño Jáuregui en los últimos años y, por ende, descarta un posible reencuentro, al menos por el momento.

"Para él, el Libido actual no existe. Ok, entonces si no existe para qué una reunión. Si él sigue dando esas declaraciones o ninguneándonos es casi imposible que haya una reunión del Libido del pasado. Declaraciones tan desafortunadas como esas hacen inviable una reunión", señaló el vocalista de Libido.

Finalmente, Salim señaló que Libido ganó un lugar en la escena local por su trabajo y el de Manolo, además, dejó una ligera esperanza para quienes aún sueñan con ver a la agrupación original en un concierto.

"Nosotros (Manolo y Salim) hemos creado Libido, nosotros fundamos la banda. Libido es lo que es por nosotros, así seguimos para adelante. No sabemos qué puede pasar más adelante respecto a lo que quiera el público, pero eso también es discutible", concluyó.

El Culturaymi se celebrará del 27 de julio al 10 de agosto y del 24 al 31 de agosto en el Parque de la Exposición.