Toño Jáuregui continúa de gira con su propia versión de Libido. Aquí una foto en Tacna.

Uno de los reencuentros más esperados por los fanáticos de la música peruana es el de la formación original de Libido, una de las bandas nacionales más exitosas de las últimas décadas.

Toño Jáuregui, separado hace varios años de Salim Vera y Manolo Hidalgo ─quienes han seguido adelante con el grupo─ conversón en su momento con RPP Noticias y dijo estar listo para reunirse con Salim Vera, y ahora se ha vuelto a referir a una posible reunión del grupo, al parecer dejando la puerta abierta para que esta se concrete.

Nostalgia. Hace algunos días, Toño compartió esta foto en la que aparece Salim Vera, aunque el saludo iba dirigido a su otro amigo.

"Siempre están pidiendo el reencuentro. Sí hay posibilidades de mi regreso a Libido, pero aún no se ha dado el primer paso. Si es que eso logra darse se podría seguir pensando", dijo el músico al diario "La República".

En otra entrevista, esta vez con "Publimetro", Jáuregui asegura que "sí existe una idea de hacer la reunión de Libido", pero que "aún no se da el siguiente paso". Además, no quiso revelar si la decisión de hacer o no la reunión viene "del otro bando".

El músico también se ha referido a las declaraciones de Salim Vera en las que asegura que el Libido actual supera al de años pasados. "En realidad no reconozco que haya un Libido después de la separación que tuvimos. Por ello, no tiene valor que se hable de un Libido actual", señaló a "Correo".

Toño Jáuregui actualmente lidera su propia versión de Libido, interpretando en vivo los temas de la banda que son de su autoría. Asimismo, hace unos años lanzó su notable disco solista llamado "Creciente".

UN DÍA NUEVO

Alejado de Libido, Toño Jáuregui lanzó "Un día nuevo en Londres", versión del disco "Un día nuevo" de Libido, pero con los temas mezclados de manera diferente, de acuerdo con el músico, como se pensó lanzarlo originalmente.