Sebastian Stimman presenta su primer single "Alive", que lo aleja de su antagónico en la serie "Princesas"

El actor peruano Sebastian Stimman, conocido por su papel antagónico de José Luis en la serie "Princesas", hace su debut musical con su primer single titulado "Alive" | Fuente: Difusión

A sus 32 años, Sebastian Stimman, goza de una larga trayectoria en los escenarios, historia que empezó hace más de un década, cuando tuvo la oportunidad de ser parte del elenco de bailarines de uno de los programas más exitosos de la época: "Habacilar". Desde allí, ha protagonizado programas juveniles como la recordada "Condominio S.A.", "Animateens" y "Placeres y Tentaciones", donde compartió cámara con Milene Vasquez, Rosana Fernandez-Maldonado y Natalia Salas.

Años después y tras ganar diversos galardones teatrales en Nueva York, México y Alemania, además de pasar por famosas producciones como "Princesas" y la película americana-hondureña "La Condesa", Sebastian, que ahora se lanza como cantante bajo el seudónimo BASTIAN, nos comparte su primer single titulado "Alive".

Por muy diferente que parezca, el camino no fue nada fácil, ya que a pesar que era su más grande sueño, cantar frente al público siempre fue uno de los miedos de Stimman, quién desde muy pequeño recibió comentarios negativos y burlas por personas muy cercanas a su entorno.

"Para mi, la música siempre estuvo presente a lo largo de mi vida, sin embargo desde muy niño me crearon un miedo que hacía que me autosaboteara. Tenía terror a que la gente se burle de mi cuando me escucharan cantar, y por eso ni siquiera lo intentaba", recuerda Bastian.

No fue si no hasta su experiencia en una academia en Nueva York, que, por obligación, tuvo que superarlo y llevar el curso "Técnica de canto para actores".

"Fue muy difícil, al principio me decía a mi mismo: ¿para qué intentarlo? esto va a salir mal. Me temblaban las manos y no podía articular ni una sola palabra. Sin embargo, por la presión y la necesidad de aprobar el curso, me ví en la obligación de hacerlo y fue un momento de liberación", comenta.

Sin embargo, los años pasaron y nuevos proyectos actorales llegaron, como "Yuraq", película de terror ambientada en la selva que escribió y protagonizó, y "Princesas" donde compartió pantalla con Flavia Laos.

"Lo que hace que vuelva a pensar en mi sueño fue la pandemia. Al inicio del 2020, yo estaba grabando 'La Condesa' y me quedé varado en Estados Unidos por 3 meses. Fue durante este periodo, que analicé muchas cosas y ante la fragilidad de la vida, me dí cuenta que había perdido más de 20 años de la mía, sin perseguir mi verdadera vocación. Me dije a mí mismo: si no lo hago ahora, no lo hago nunca. La traición de no intentarlo me dolería mucho más que la posibilidad de fallar", señala.

Es así que nace "Unlocked", un álbum conceptual, inspirado en la vida del actor, sus temores e interrogantes acerca de la individualidad. Un viaje de cuatro canciones que cuentan un proceso de autoaceptación distinto, bajo ideal que todos al final somos luz y oscuridad.



"‘Alive', es la primera conversación que tiene el lado oscuro contigo mismo. Dándote a entender que siempre ha estado ahí y que es su existencia lo que te hace único. Habla de la sensación de sentirse vivo, de estar presente en este momento para ti y por ti. Estamos muy acostumbrados a vivir nuestra vida a través de los demás, o guiarla por los demas. 'Alive' trata de romper con la idea de que solo debemos enfocarnos en lo bueno que hay en uno, a veces hay que prestar más atención a esos lugares con ausencia de luz, de repente hay algo que debemos escuchar. Y es esa oscuridad a la que me refiero, a la que uno le resta importancia, ahí está el inicio de tu propia aceptación", agrega.

En el videoclip se puede observar cómo el protagonista intenta huir de una forma ‘oscura’ que intenta atraparlo, mediante interesantes coreografías y una gran puesta en escena.

Alive, el primer single del EP ‘Unlocked’, ya está disponible en Youtube y en todas las plataformas musicales.

