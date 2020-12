Stefano Salvini cuenta cómo fue hacer de "La Bestia" en la novela "Princesas". | Fuente: Instagram | Stefano Salvini

La novela “Princesas” es una de las ficciones más vistas en la televisión ya que cuenta la historia de las doncellas que conocemos de los cuentos llevadas a la pantalla chica. El actor Stefano Salvini, quien personifica a “La Bestia”, comentó sobre su personaje y reveló que los fanáticos no verán la típica historia de amor entre el galán y la protagonista.

“Ha sido el personaje más complicado que he tenido, el reto más grande. Espero haber estado a la altura. No es la bestia del cuento, es un chico que se la ha pasado solo toda su vida, es un recolector que recicla basura. En eso conoce a Bella”, comienza diciendo el artista.

Además, sostiene que no es igual que el personaje del cuento, sino que es joven con un pasado oscuro y solitario ya que tuvo una infancia con un padre violento y eso hizo que él se vuelva así. “Por eso crea un caparazón alrededor de él donde no deja que la gente se acerque”, agregó.

Con respecto a su personaje, Stefano Salvini rescató que el amor irá sanando sus heridas y cómo el acercarse a los demás le ayudará a salir de ese pasado oscuro:

“La bestia no vendría a ser un monstruo sino todos los miedos, toda la ira y todo lo que no le deja ser una persona luminosa... No es la típica historia de amor del galán, sino que es distinto como se van acercando los personajes, cómo va el amor sanando la oscuridad que él tiene”, añadió el actor peruano.

Por otro lado, destacó la participación de Flavia Laos que hace de Bella con quien comparte roles en “Princesas”: “Flavia hizo un gran trabajo, súper disciplinada, ha sido muy sencillo poder compartir escenas con ella… Hubo escenas de una intensidad emocional muy fuerte”, sostuvo.