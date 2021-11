La Sinfonía realizará conciertos virtuales gratuitos, conferencias; y contará con la participación de Juan Diego Flórez, fundador y presidente de la organización. | Fuente: Difusión

En el marco de su décimo aniversario, la organización sin fines de lucro, Sinfonía por el Perú, presidida por el tenor peruano Juan Diego Flórez, reafirma su compromiso en promover un impacto positivo en el desarrollo integral de niños y adolescentes del país en situación de vulnerabilidad.

En 10 años, Sinfonía ha logrado transformar positivamente la vida de más de 30 mil niños y adolescentes de todo el Perú, a través del poder de la enseñanza colectiva de la música. Estudios realizados por el centro de investigación GRADE demuestran que el “Efecto Sinfonía” impacta no solo en los niños, si no en sus familias y comunidades; y sienta las bases para la construcción de habilidades para la vida y valores ciudadanos.

Durante este tiempo, Sinfonía ha tenido presencia en 15 regiones, a través de 20 núcleos y 6 módulos consolidados en distintas zonas del país, donde sus beneficiarios son considerados “agentes de cambio” para la sociedad, pues a través de la música, fortalecen los valores como el respeto, la tolerancia, la disciplina y la colaboración; enmarcados en la búsqueda del bien común.

Sinfonía por el Perú celebra su aniversario anunciando el lanzamiento del disco “Sinfonía Canta en Casa”, el cuál fue grabado durante la cuarentena y de manera virtual por los niños y adolescentes de los elencos corales y orquestales de la organización. Este disco busca transmitir un mensaje de alegría y esperanza a la comunidad.

Asimismo, viene acompañado de un librillo digital, que incluye dibujos de los niños y adolescentes; y da cuenta del aporte significativo de la práctica y enseñanza musical como herramienta de soporte emocional, de supervivencia, adaptación, agradecimiento y también de despido a los seres queridos de los beneficiarios para quienes los perdieron, en el contexto de emergencia sanitaria.

“Nos sentimos muy motivados de dar inicio a esta semana conmemorativa, que también contará con la presencia Juan Diego Flórez, fundador de Sinfonía quien hablará sobre la importancia de la música en el desarrollo y bienestar de la infancia en el Perú y las motivaciones que impulsaron este gran aporte para el país” dijo Perona.

Actividades por el 10° aniversario de la Sinfonía por el Perú

Sábado 06 de noviembre (7 p.m.): Concierto de apertura, que contará con la participación de la Orquesta Infantil “Sinfonía por el Perú”, elenco que se formó en octubre 2020 en medio de la pandemia, y que inició sus actividades en la modalidad virtual.

Miércoles 10 de noviembre (5 p.m.): Lanzamiento del disco “Sinfonía Canta en Casa”, disco grabado durante la temporada de confinamiento.

Lunes 08 de noviembre (11:00 a.m): El Congreso “Evento, música, desarrollo y transformación social”, el cual consta de diversas mesas de diálogos entre figuras reconocidas en el ámbito musical y ONGs. Se contará con la participación especial de Juan Diego Flórez.

Jueves 11 y viernes 12 de noviembre (7 p.m.): “Encuentros corales”, cuyo repertorio, principalmente es peruano, incluyéndose también obras latinoamericanas y de música clásica.

Concierto de clausura en vivo

Cabe señalar que la celebración de aniversario tendrá un concierto de clausura en el Teatro Municipal de Lima el sábado 13 noviembre desde las 7 p.m., representado por la Orquesta Juvenil “Sinfonía por el Perú” y que será transmitido por la página de Facebook de Sinfonía y del Teatro Municipal.

“Este concierto es muy significativo, porque después de mucho tiempo, volvemos al escenario y es muy gratificante para nuestros beneficiarios encontrarse nuevamente con el público” afirmó Gabriela Perona, gerente general de Sinfonía por el Perú.

