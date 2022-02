La peruana Sofía Kourtesis es todavía un secreto a voces en su propio país. | Fuente: Instagram / Sofía Kourtesis

La peruana Sofía Kourtesis está en su mejor momento. El año pasado, su EP “Fresia Magdalena” ocupó los primeros lugares en los principales rankings de música independiente de Estados Unidos y Europa, por donde acaba de iniciar una larga gira. Además, ha estrenado un sencillo con uno de los artistas que más admira: Manu Chao.

Sin embargo, la productora de música electrónica tiene una espina clavada: su propio país. Sofía nació en el Perú, pero muy de joven partió a Alemania a estudiar cine. Esto no la alejó del todo, porque vuelve a Lima a visitar a su familia con bastante frecuencia. Si bien reconoce que el choque cultural es cada vez más grande.

“Amo a mi país, lo amo con todo mi corazón y es una inspiración para todos mis temas. Pero en lo referido a libertades, como la sexual, la política o de expresión, sentí siempre un choque”, reveló a RPP Noticias.

A esto se suma no haber sido descubierta en el Perú hasta hace unos meses, tras su aparición en los principales medios del mundo, y no solo en páginas de música como Resident Advisor o Pitchfork, sino también en El País de España o el New York Times. Aun así, Sofía Kourtesis sigue siendo un secreto a voces entre los peruanos.

La música como catarsis

Antes de “Fresia Magdalena”, su sonado EP del año pasado, Sofía Kourtesis sacó otros dos trabajos discográficos: un EP homónimo y “Sarita Colonia”, ambos del 2019. Incluso, se le puede rastrear hasta el 2015, cuando fue DJ en “Boiler Room”, y como bien saben quienes siguen este programa de YouTube, no cualquiera se presenta allí.

“Yo vengo haciendo música desde hace mucho tiempo, pero he tenido la suerte de salir más en los últimos cuatro años, gracias a que la música electrónica ha recobrado la vulnerabilidad que perdió en las décadas pasadas”, nos explica, haciendo referencia a la aparición de músicos capaces de transmir su melancolía y sensibilidad a través de su voz, ritmos y molodías.



Sofía ha pasado por varias etapas musicales. Creció en un ambiente lleno de música: su padre tenía una banda y la matriculó en clases de piano desde pequeña. En Berlín, formó parte de un grupo de hip-hop, pero lo dejó para ser DJ. Tiempo después, empezó a experimentar con sintetizadores y cajas de ritmos (drum machines), y a crear sus propios sonidos.



“Traté de no dejar que las máquinas hablaran por mí, sino de desnudar un poco mis sentimientos a través de la vulnerabilidad de mi voz. Fue un momento en el que debía hablar, porque iba a explotar. Entonces, hice una catarsis con la música, y tuve la suerte de que mi mensaje y sentimiento hayan sido acogidos y queridos por muchas personas”.



Se ve a sí misma como una cineasta frustrada, que cuenta sus películas a través de la música. Nos explica que su música surge como una fotografía en su cabeza, que la mueve a buscar una melodía, que puede ser creada por ella misma o provenir de un sample. Luego pasa esos sonidos a un MPC, máquina de producción que le permite jugar con ellos. De allí, añade las palabras que quiere decir. Y finalmente organiza todos esos elementos. “Tienes que imaginar que es como un collage o un mural, con un montón de detalles, pero en un solo lugar”, precisa.

"Fresia Magdalena"



“Fresia Magdalena” puso a Sofía Kourtesis en boca de los grandes de la música electrónica global. Este EP de cinco tracks debe el título a su madre, llamada Fresia, y al distrito donde se desempeña como regidora: Magdalena.

Ella siente una gran admiración por su madre y por todo lo que ella simboliza. “Yo dedico mi música a las mujeres que sacan adelante una familia. Para mí es muy importante valorar a la mujer no como una persona frágil, sino como una heroína. No hay nada que me inspire más que las mujeres luchadoras”.

Una de estas heroínas es Sarita Colonia, que está en la portada de “Fresia Magdalena” y también en el título de su segundo EP. Para Sofía, esta santa popular es una joven que hizo todo lo posible por llevar un pan a su familia y sacarla adelante, al igual que muchas mujeres del Perú y Latinoamérica.

“Para mí, los ídolos no son los grandes artistas de pop o los políticos, sino esas jóvenes que sacan a sus propias familias adelante. Ellas son las que me merecen respeto, no una Kamala Harris o una Ocasio-Cortez, sino las heroínas que trabajan a diario en ollas comunes en sus distritos”, manifiesta, en una clara muestra de conexión con la realidad del Perú.

Esta postura política se hace más presente que nunca en su último sencillo, lanzado hace un par de semanas, “Estación Esperanza”, que grabó junto con Manu Chao, una de las grandes figuras de la canción de protesta en español, a quien vio por primera vez en el legendario concierto de inauguración del Anfiteatro del Parque de la Exposición, del año 2000.

“Es un poeta que le da mucha importancia al aspecto social, y sus letras siempre me parecieron hermosas e impresionantes. Le pregunté si podía hacer una colaboración con él y me pidió que le mandara mi idea. Lo hice y se unió”, nos cuenta Sofía, quien no se considera una activista, pero sí alguien que expresa, a través de su arte y plataformas, una preocupación constante por temas como la igualdad de género, la injusticia social o el acceso a la salud.

De gira por Europa y Estados Unidos

El pasado 25 de enero, Sofía Kourtesis comenzó una extensa gira, que se prolongará durante 23 fechas y cinco meses. Una de sus presentaciones más importantes será en el Primavera Sound de Barcelona, el 9 de junio, fecha para la que tiene planeado invitar al percusionista Miguel Ballumbrosio.

Sus dos primeras presentaciones fueron en Bristol, ciudad inglesa que ha parido bandas como Portishead o Massive Attack. Sofía nos contó que en la segunda fecha sufrió un bloqueo mientras interpretaba, a localidad llena, “La Perla”, el sencillo más conocido de “Fresia Magdalena”.

“No sé, de repente empecé a llorar y no podía cantarla; no me salía la voz. Entonces, alguien en el público comenzó a silbar la melodía, y después el público la cantó por mí. Es muy lindo sentir que la gente comparte tu alegría y tu dolor”.

“La Perla” tiene un solo estribillo que se repite a lo largo de toda la canción: “Tú y yo/ En soledad/ Igual acá/ Tratando de cambiar/Tratando de olvidar”. Está dedicada a su padre, que murió de cáncer hace unos años, y en ella evoca los últimos momentos que pasó a su lado.

“Yo sabía que mi papá estaba muriendo y lo trataba de hacer vivir en un mundo donde él y yo éramos los protagonistas. Nos metíamos un banquete de comida, mirábamos Netflix o hacíamos música. Estábamos en nuestro mundo, una burbuja, tratando de olvidar lo que estaba pasando”.

Planes a futuro

Sofía Kourtesis viene preparando su primer proyecto de larga duración, el cual saldrá este invierno, con una de las discográficas independientes más importantes del mundo, Ninja Tune, hacia la que siente una enorme lealtad por lo mucho que la ha ayudado en los últimos años. “Fresia Magdalena” y “Estación Esperanza” fueron publicados por Technicolour, uno de sus sellos subsidiarios.

Lamentablemente, no tiene planes inmediatos de tocar en el Perú, pero sí algunas propuestas. “Perú es mi casa, es mi templo, y en mi templo no quiero hacer dinero; simplemente, devolver el amor a través de la música. Por eso, la propuesta tiene que ser especial, algo social y muy orgánico. Todo tiene que congeniar”.

Las ganas de presentarse en Perú se sienten en la voz de Sofía Kourtesis y en su forma de hablar de esos peruanos que la escuchan. A pesar de esa relación agridulce que tiene con su país, le encanta saber que es vista por músicos electrónicos locales como alguien que viene luchando por hacerse escuchar.

A ellos los anima a no bajar la cabeza si no encuentran un público en Perú, y que usen todas las herramientas que les da la época actual para difundir su música. “Si tú tienes algo que decir, no importa en qué idioma, van a escucharte”, y tal vez cantar junto a ti, como le pasó a ella esa noche en Bristol.

