Susana Baca es una cantante, compositora, investigadora de música y educadora de profesión peruana; tres veces ganadora de los Grammy Latino. | Fuente: Composición

Luego de que Jaze lanzara 'Jomalón', su primera canción con Susana Baca, la cantante de música criolla se mostró agradecida con el freestyler por haberle permitido explorar nuevos géneros musicales y salir de su zona de confort.

"Estoy muy contenta porque la música me permite conocer a jóvenes talentosos y poder colaborar con ellos en sus canciones. Aquí les dejo una canción a la que Jaze me invitó, y que me ha gustado mucho poner mi voz", comentó la ganadora del Latin Grammy.

'Jomalón' es un encuentro que une dos generaciones y estilos diferentes, como Jaze y Susana Baca. El título es derivado de la frase en inglés: "home alone" (solo en casa). La canción muestra al bicampeón rapeando una letra que refleja sus aprendizajes y conclusiones a raíz del crecimiento personal y su nueva visión de la realidad.

El tema fue grabado en Medellín, Colombia, en el estudio del reconocido productor Illy Wonder, quien ha trabajado con artistas como Manuel Turizo, Greeicy, Justin Quiles, entre otros.

Jaze, el primer freestyler en firmar contrato con Sony Music Perú

El músico y artista peruano Jaze, bicampeón de freestyle, ha firmado contrato con Sony Music Perú, convirtiéndose, hasta el momento, en el primer artista nacional que firma un contrato, pospandemia, con la reconocida transnacional de música.

Con el contrato firmado en la sede de Sony Music Andes en Bogotá, Colombia, Juan Carlos Iwasaki -su nombre verdadero- comienza una nueva etapa de su carrera, la misma que tiene como primera acción el lanzamiento “Toy Lokazo” durante el mes de febrero de 2023, producción de la que dará más detalles a medida que la fecha exacta del lanzamiento se acerque.

Con una reconocida trayectoria dentro del mundo del freestyle y la música en general, Jaze ha venido desarrollando una exitosa carrera como artista independiente, tiempo en el que ha desarrollado un estilo propio y personalidad dentro de la música que hace. Una trayectoria a la que ahora se suma Sony Music Perú para desarrollar su camino dentro de la música.

Con más de medio millón de oyentes mensuales en Spotify, su disco “Personalidad 7” y varios sencillos que han sido tendencia, como “No le miento a mamá” y “Las consecuencias”, el freestyler inicia bajo el sello de la discográfica una nueva etapa en su carrera, la misma que busca consolidar dentro y fuera del Perú.





NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 5x03 ESPECIAL OSCAR 2023: Nuestros favoritos a ganar y los fijos a llevarse una estatuilla

La segunda parte de nuestro especial por los premios Oscar 2023 ya está aquí. Esta vez, Lucia Barja y Marco Zanelli (que busca ser un miembro oficial del podcast) conversan con Rodrigo Bedoya sobre cuáles son los favoritos a ganar en la edición 95 de los premios de la Academia. ¿Será el año de “Todo en todas partes al mismo tiempo”? ¿”Argentina 1985” logrará un Oscar? La cuenta regresiva ya comenzó. Ponle play.