Susana Baca estuvo nominada en los Latin Grammy 2022 por su disco "Palabras urgentes". | Fuente: Instagram / Susana Baca

Frente a la crisis social desatada en el sur del Perú, que a la fecha ha dejado más de 40 muertos en distintas regiones, la cantante Susana Baca recurrió a sus redes sociales para enviar un mensaje sobre los recientes acontecimientos. La autora del premiado 'Palabras urgentes' se dirigió a la clase política, la presidenta Dina Boluarte, los vándalos y las fuerzas armadas y policiales.

"A usted que desde el Congreso violentó mi país, desconociendo su voluntad ya expresada en las urnas de una democracia, que parecía que es democracia solo si a usted le sirve. Me dirijo a usted que generó la desconfianza y ahora quiere imponer por la fuerza un Estado ajeno a un pueblo que reclama otra foram de justicia y de vivir", dijo Susana Baca al inicio de su video, compartido en su cuenta de Instagram.

Y agregó: "A usted sí, le hablo a usted, que desconoce la historia y solo quiere imponer sus intereses, a usted que habla de indios y no de seres humanos, a usted que se llena la boca mostrando Machu Picchu y desconoce a sus descendientes arrinconados, cuidado señor, que ese país abandonado y violentado, como dice el poema de Alejandro Romualdo, le cobrará sus lágrimas, los 50 muertos de hoy y los miles de muertos de nuestra historia".

Susana Baca contra los actos vandálicos, la represión policial y la presidenta Dina Boluarte

"Cuidado, señor militar o policía, usted que desconoce la obligación de no acatar si es una orden ilícita, y porque además usted vive del salario que le da el Estado, aquel que pareciera desconocer en lo elemental de nuestra Constitución: la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, que son el fin supremo de la sociedad y del Estado", siguió Susana Baca en su mensaje.

"Y a usted, vandálico, inhumano, callejero o infiltrado, para usted también están estas palabras, porque en sus manos están muchas de las lágrimas de nuestros hermanos, a usted azuzador de la bronca, que se amolda al opresor y finalmente entorpece que llegue el poco pan que les queda a esos niños sin suerte, que son sus vecinos y su pueblo", continuó.





En la parte final de su mensaje, Susana Baca se dirigió a la presidenta Dina Boluarte. "Creí en usted por ser mujer y madre, pero que se ha descalificado por su ceguera de poder y dictaminar la represión y no la defensa de la democracia, en usted y sus ministros están ahora esos crímenes de lesa humanidad, ejecutados con su venia y su racismo".

"Usted que se apoya en un Congreso deslegitimado, que ya no representa a nadie, que es más bien y mayoritariamente solo un círculo de vividores y traidores amparados en una curul que debería irse si les queda algo de moral", añadió. Y, por último, afirmó: "Entonces, por esos hombres y mujeres, que ya no podrán salir a buscar la vida y el amor, está mi canto. Yo le debo mi arte al pueblo. Y que quede claro, que los que quedamos en pie, sabemos que ustedes les quitaron la vida y no quedarán impunes".





