"Admiro mucho a Michael Jackson, porque fue uno de los primeros artistas de hablar de algo distinto en su música; con canciones como 'They don't care about us', sobre la brutalidad policial; o 'Man in the mirror', sobre la reflexión y el cuidado de la Tierra. El reggaeton [solo] habla de la fiesta, de la rumba. Tenemos un mercado muy enfocado en hacer dinero"

Tony Succar