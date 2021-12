Tony Succar anuncia nueva canción con Mimy Succar, su madre, que podrá ser escuchado el viernes 10 de diciembre. | Fuente: Twitter | Tony Succar

El nominado a los Grammy 2022, Tony Succar, anunció a través de sus redes sociales que lanzará una nueva canción junto a su madre, Mimy Succar, al que tituló “No me acostumbro”. Este sencillo formará parte del álbum en el que ambos están trabajando.

“Este viernes 10, con muchísimo amor, primer sencillo de mi mamá”, escribió el percusionista peruano. Como se recuerda, a inicios de noviembre, cuando formaba parte de ‘La Voz Senior’, el músico dijo al programa que ya tenían pensado en impulsar la carrera de su mamá como cantante.

“Yo no veía a mi mamá como una gran artista. Sabía que cantaba bien y nosotros habíamos tocado juntos toda una vida, pero solo la observaba como mi madre. Pero después me dijo: ‘Tengo que hacer algo para ella. Este es el momento’”, dijo para el Trome.

Hasta el momento, Tony Succar no ha dado detalles sobre el sonido o letra de lo que será “No me acostumbro”, solo aseguró que será “una sorpresa”.

Tony Succar promociona el nuevo sencillo que trabajó con su mamá Mimy Succar y que saldrá a la luz el viernes 10 de diciembre. | Fuente: Twitter | Tony Succar

Mamá de Tony Succar lo sorprende en el escenario

A mediados de setiembre de este año, Tony Succar no pudo ocultar su emoción al ver a su mamá Mimy Succar quien lo sorprendió en las audiciones a ciegas de "La Voz Senior". Tras interpretar 'Quimbara', todos los entrenadores voltearon y ni bien comenzó a cantar, el percusionista reconoció la voz de su madre.

Al terminar su presentación, ambos corrieron a abrazarse y el ganador de dos Latin Grammy se conmovió al contar que sus padres hicieron lo posible para sacarlo adelante, no sin antes resaltar que siempre honrará a sus progenitores en vida.

"Cuando me llamaron para la voz senior, decía 'wow' cuánto quisiera que mi mamá participe porque es importante honrar a nuestros padres. Tú me has dado todo, mi papá también, yo estoy parado aquí por ustedes. Desde los 13 estoy tocando y desde siempre los miraba, y cómo dominaba el escenario, yo soy tu réplica y gracias por venir", dijo Tony Succar.

Sin embargo, con voz entrecortada, comentó que su padre tiene como artista preferida a su esposa y lo considera un ejemplo.

NUESTROS PODCASTS