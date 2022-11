La banda de rock Tourista será telonero de Bad Bunny en sus shows en Lima. | Fuente: Composición

Los integrantes de Tourista salieron al frente para responder a los ataques que han venido recibiendo luego de que una entrevista que ofrecieron en el 2019 se volviera viral, ya que se le escucha decir a Genko que “odiaba” el reguetón.

Como es de conocimiento, la banda de rock será telonera de los conciertos de Bad Bunny, por ello, los artistas nacionales se defendieron y aclararon lo dicho anteriormente.

Tourista: “No odiamos a Bad Bunny”

“Lo que dije fue porque tuve un problema fuerte con mi pareja en ese momento y fue porque con ella salía mucho a bailar. De hecho, fueron ellos (sus compañeros de Tourista) los que me dicen que bailaba ‘Callaíta’ y sí. Me gustaba salir con ella, porque era divertida, por eso, en ese momento fue rechazo total”, explicó Genko.

A ello se unió Rui Pereira, vocalista de Tourista, quien pidió a los seguidores que escucharan su última canción, porque está “inspirado en el último disco de Bad Bunny”. Por otro lado, confesó que “Genko se fue en floro” al dar esas declaraciones y que la gente revivió esa entrevista de manera mal intencionada.

“Estamos ensayando un montón, invitamos a gente para que se sume como Nero Lvigi de Inkas Mob, Jaze (Toy Lokazo) y Nicole Favre, pero toda esa energía bonita se vio oscurecida por eso que está fuera de contexto”, sostuvo en Moloko Podcast.

“Nunca pensamos que podía llegar a esto, es normal que una banda tenga gente que no le guste, pero que ataquen de esa manera es absurdo”, agregó Sandro Labenita, baterista de la banda.

¿Qué dijo Tourista sobre Bad Bunny?

En septiembre de 2019, Tourista ofreció una entrevista a Moloko Podcast donde Genko, guitarrista de la banda, confesó que “no aguanto la música urbana”.

“Yo lo odio, no aguanto la música urbana, el dancehall, el reggae no lo puedo ni escuchar, pero es chévere porque hemos tomado elementos de eso para nuestro material, pero no es mi vacilón”, dijo.

El vocalista Rui Pereira también comentó que no es fan de Bad Bunny; sin embargo, consideró que no le teme experimentar en otros géneros musicales:

“La vez pasada nos fuimos de fiesta y sonó ‘Callaíta’, es un hitzaso. Si estoy en una fiesta y la ponen, lo bailo, es bravazo. Inicié con punk en una banda, luego estuve en otra donde el cantante hacia rap, después con una que hacía cumbia, todo eso me quitó el prejuicio de los géneros. Mi papá combinó rock sicodélico con más cosas, y a él no le importaba eso de que este género no me gusta, es depende de cada casa”.

“Yo no odio ningún género musical, crecí con rock, pero no me molesta la música urbana”, sentenció Sandro Labenita.

