Tras salida del "El artista del año", Susan Ochoa será condecorada por la Organización de Estados Americanos | Fuente: Instagram

Susan Ochoa será reconocida el próximo 18 de julio por la Organización de los Estados Americanos (OEA) por su talento y logros en el escenario. Este premio llega tras su participación en Viña del Mar donde ganó dos Gaviotas de Plata.

Asimismo, la cantante vivió difíciles situaciones en los últimos meses tras renunciar a la última temporada de “El artista del año”, debido a que según señaló la intérprete se sintió “humillada” en el programa conducido por Gisela Valcárcel.

Susan Ochoa será condecorada en la ciudad de Washington DC, en el marco de la celebración de Fiestas Patrias en el Perú. La cantante acudirá al Senado de Estado Unidos, así como en el capitolio norteamericano y finalmente participará de la gala de premiación en el hotel Marriot de la misma ciudad.

Como se recuerda, la cantante se consagró en el Festival Viña del Mar 2019, donde ganó dos gaviotas de plata por Mejor Canción y Mejor Interpretación.

Susan Ochoa sorprendió a Latinoamérica y al mundo entero con la canción “Ya no más”, la cual fue compuesta por Pelo D’ Ambrosio, Eva Ayllón y los arreglos de Jesús ‘El viejo’ íguez.





ABRUPTA SALIDA

Hace unas semanas sorprendió al retirarse del programa “El artista del año” donde se perfilaba como una de las favoritas para llevarse el concurso de canto y baile, debido a que acusó a Gisela Valcárcel de humillarla en público.

"Doy un paso al costado en el programa 'El artista del año' porque me sentí muy mal, me sentí humillada. Sentí que mi trabajo, con las palabras de la señora Gisela, ha sido nada. Y para mí, todo lo que he logrado hasta ahora tiene un valor importante, porque me ha costado mucho sacrificio", dijo la cantante en un video que publicó en Facebook.

Finalmente, señaló que todo lo que consiguió en la música fue con mucho “sacrificio, lágrimas y dolor”.

"Las gaviotas no las gané por un escándalo. Las gané gracias a sacrificio, lágrimas y dolor. Para mí tienen un gran valor. Esas gaviotas tienen el nombre del Perú", concluyó.