Eva Ayllón apoyó la inclusión de bandas de otros géneros en el Festival Vivo X el Rock 2019. | Fuente: RPP Noticias

La reconocida cantante criolla, Eva Ayllón, se pronunció sobre la polémica que gira en torno a la inclusión de bandas y artistas de diversos géneros musicales en el Vivo X el Rock 2019.

La invitación al evento de agrupaciones como Armonía 10, Los Shapis, Los Mirlos, Hey Hey Camagüey, entre otros, y cantantes como Deyvis Orosco y Wendy Sulca fue criticada por cientos personas en redes sociales, quienes pedían que no formaran parte del festival musical.

La organización respondió que, este año, decidieron realizar esta apertura musical tal como sucede en otros eventos internacionales. Eva Ayllón respaldó la incorporación de las mencionadas agrupaciones peruanas.

"Hay que fusionarnos, definitivamente. Si yo tengo que cantar un rock lo cantaré, pero también déjenme cantar mi festejo para que todos los chicos se vayan enamorando de la música", dijo Eva Ayllón en conferencia de prensa tras ser consultada por RPP Noticias.

Asimismo, reveló que su música se mantiene vigente a través de varias generaciones ya que sus temas tienen gran aceptación sin importar la edad. "Yo no tengo ningún problema con la juventud porque la juventud me oye. Chiquitos, grandes, de 15, 20, 30 años, todos me oyen. Todo esto lo sé por las redes y apoyo totalmente la fusión de la música. Yo apoyo esta propuesta (Vivo X el Rock 2019)", agregó la cantante.

EL GRAMMY A LA TRAYECTORIA

En noviembre próximo, Eva Ayllón subirá al escenario del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas (EE.UU.) para recibir el Premio a la Excelencia Musical de los Grammy Latino 2019.

La cantante criolla recibirá este galardón al igual que grandes figuras de la música como el dúo Pimpinela y el cantante venezolano José Luis 'El Puma' Rodríguez.

La intérprete señaló que este premio se lo dedica a todo el Perú. "No es un premio cualquiera. No he ganado un Grammy por una producción, sino en un Grammy a la Excelencia. He quedado muy sorprendida y este premio no es mío, este premio es del Perú. Porque lo que yo hago cuando me presento afuera es hacer Perú", comentó la cantante.

"Estoy muy agradecida con mi público que acepta mi voz, mi música y mi forma de ser en el escenario. Me salta el pecho cada vez que veo como nos ven en el extranjero", concluyó Eva Ayllón.