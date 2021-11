Willy Rivera lanza “Canto a mi gente! Lo mejor”, disco que contiene sus mejores éxitos. | Fuente: www.alvaro.pe | Fotógrafo: Alvaro Garcia Alva

Willy Rivera, uno de los máximos referentes de la salsa en el Perú, tiene buenas noticias para sus seguidores. “Canto a mi gente! Lo mejor”, álbum que reúne los grandes éxitos del salsero chalaco, a lo largo de sus 34 años de aplaudida carrera musical, ya se encuentra disponible en plataformas digitales. El lanzamiento llega acompañado del estreno, en YouTube, del videoclip “Quiero volver a ti”, canción contenida en este álbum.

Esta nueva entrega respeta fielmente la propuesta de vsalsa romántica con la que Willy Rivera se ganó un espacio tanto en el Perú como en el extranjero. “Gracias a Play Music por este disco de colección, dedicado para ustedes: familia… Gracias papá Dios por esta nueva oportunidad de seguir compartiendo mi música”, afirma el artista que saltó a la palestra musical a finales de los años 80.

Modernos estudios de grabación, con tecnología de punta y la reunión de músicos especializados en grabaciones de discos, dan como resultado: “Canto a mi gente! Lo mejor”, álbum de sonido magistral y actualizado, acorde con los nuevos tiempos.

Con la madurez que le da su amplia experiencia, Willy Rivera nos revela este proyecto que reúne 12 canciones de su repertorio, seleccionadas por él mismo y que, gracias a su público, se convirtieron en grandes éxitos como “El cariño es como una flor”, “Te quiero cada día más”, “Deja que caiga la noche”, entre otros.

“Las canciones de esta producción mantienen la atracción de sus años originales. ‘Obsesionado’, ‘El amor corre por mi cuenta’, ‘Si tú no estás’ y Deja que caiga la noche. Pero Willy, coherente con sus filiaciones, integra el argumento romántico a la devoción por el ‘Cristo de los Milagros’ (que fue tema de la teleserie ‘Pide un milagro’) y a la patria chica que es permanente inspiración del cantor: ‘Puerto querido’”, reza parte de la reseña escrita por el musicólogo Agustín Pérez Aldave para la versión en vinilo del disco que estará a la venta en diciembre entrante.

Cabe destacar que la música de Willy Rivera ha servido de fondo musical para populares teleseries como "Estrellita" y "Mil Oficios" y para exitosos filmes como "Baño de Damas" y "Chicha tu Madre".

