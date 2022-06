Yahaira Plasencia da un respuesta contundente a sus críticos tras el lanzamiento de su tema 'La cantante'. | Fuente: Instagram | Yahaira Plasencia

Poco después de haber recibido varias críticas por el lanzamiento de su tema "La cantante", Yahaira Plasencia asegura que los comentarios de sus detractores la tienen sin cuidado; por el contrario, afirma que las personas que hablan mal de su trabajo le están haciendo un gran favor a su carrera musical.

Así lo señaló en el programa "A las 10 con Alan Diez" de RPP Noticias, donde admitió que al inicio tuvo miedo de grabar la canción de la autoría de Rubén Blades, precisamente por las críticas que veía venir. Sin embargo, gracias a la visión y confianza de su productor Sergio George, finalmente se animó a grabarla.

NO LE AFECTAN LAS CRÍTICAS

"Yo he aprendido del negocio lo siguiente: que hablen mal o bien, pero que hablen. Aprendí eso de Sergio y de mi familia... antes era más complicado, nos chocaba o nos dolía, pero ahora ya no. Ahora es como que: 'Oye están hablando de tí'. Bueno pues, que hablen, porque igual es promoción y marketing", expresó.

A estas alturas de su trayectoria, la salsera ve casi imposible que las opiniones de sus detractores la afecten; a menos que las críticas vengan de alguien que sepa de música. "Si lo dice Sergio George tengo que hacerle caso, pero si lo dice cualquier persona que solamente habla por hablar, entonces no".

SU PROPUESTA MUSICAL

Sobre su nueva propuesta musical, Yahaira dijo que su intención es acercarse al público juvenil para que se interese por la salsa y mantenerla vigente, aunque con matices actuales. La idea, según la artista, es que el género evolucione y no se quede en el pasado.

"Lo que interesa es hacer que la salsa siga vigente, no importa si tiene otros ritmos, la idea es atraer a nuevo público. La canción ha tenido muy buena aceptación... uno es artista y a todos no le vas a gustar, eso se respeta, pero hay gente malintencionada que siempre trata de dejarte mal", manifestó.

SU INTERERÉS POR LA ACTUACIÓN

Desde pequeña, Yahaira Plasencia ha estado inmersa en el mundo del arte, antes de su incursión en la música con la agrupación Son Tentación, la salsera ha trabajado haciendo shows infantiles y espectáculos circenses, lo que también hace que muestre un interés por la actuación.

A pesar de haber participado en varias producciones nacionales con papeles secundarios, Yahaira no le cierra las puertas a la actuación y dijo estar dispuesta a prepararse si se le presenta una importante oportunidad en esa actividad. "Soy muy buena aprendiéndome los textos, tengo muy buena memoria. Trabajé con Tula, con Erick Elera, con Andrés Wiese... todos muy buenos actores", agregó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x04 ¿Doctor Strange en el multiverso de la locura es la mejor película de Marvel?





¿Es la película de Sam Raimi la mejor del Universo Cinematográfico de Marvel? ¿Elizabeth Olsen salvó un guion que no tenía salvación? En este episodio comentamos las referencias más cinéfilas de la última película del doctor extraño y debatimos sobre si la Bruja Escarlata es suficiente como para dejar atrás al Soldado del Invierno o al mismísimo Thanos como villanos. Aquí no reseñamos, aquí te contamos qué nos hizo sentir la película. Tú escucha no más.