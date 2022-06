Yahaira Plasencia habla del éxito de su tema "La cantante". | Fuente: Facebook | Yahaira Plasencia

Pese a las críticas que ha recibido por el tema "La cantante", Yahaira Plasencia dijo estar feliz por el éxito que ha logrado su versión del clásico tema compuesto por Rubén Blades y que fue popularizado en 1978 por el legendario salsero Héctor Lavoe.

En una entrevista concedida al programa 'En escena' de RPP Noticias, la artista peruana admitió que cuando le llegó la propuesta de hacer la nueva versión del tema, se negó a grabarla por temor a los comentarios de sus detractores, pero su decisión finalmente cambió gracias a la visión y confianza de su productor Sergio George.

"Sergio me dijo: 'Vamos a hacer esta canción', pero le respondí que no, porque de verdad me iban a matar", comentó refiriéndose a las críticas. Pese a lo arriesgado del proyecto, George había tenido la venia del mismo Rubén Blades para hacer algunas variaciones a su composición original.

"Yo tenía miedo de hacer el tema. Ahora me doy cuenta que George predijo todo lo que está pasando ahora. Es un hombre muy inteligente y visionario, definitivamente hacer bulla de lo que está pasando está bien, aunque imagino que también le incomoda cuando la gente habla cosas que no son", explicó Plasencia.

SU PROPUESTA MUSICAL

Sobre su nueva propuesta musical, Yahaira dijo que su intención es acercarse al público juvenil para que se interese por la salsa y mantenerla vigente, aunque con matices actuales. La idea, según la artista, es que el género evolucione y no se quede en el pasado.

"Lo que interesa es hacer que la salsa siga vigente, no importa si tiene otros ritmos, la idea es atraer a nuevo público. La canción ha tenido muy buena aceptación... uno es artista y a todos no le vas a gustar, eso se respeta, pero hay gente malintencionada que siempre trata de dejarte mal", manifestó.

"Creo que la nueva propuesta que estoy haciendo con Sergio George es salsa netamente, pero actual, con sonidos urbanos y modernos, esa es la nueva propuesta que estamos vendiendo", agregó Yahaira al señalar que videoclip de 'La cantante' ya cuenta con 1 500 000 vistas tras una semana de su estreno en YouTube.

