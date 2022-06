En entrevista con RPP TV, la cantante Yahaira Plasencia dijo estar satisfecha con el éxito de su tema “La cantante”, versión del clásico en la voz de Héctor Lavoe. | Fuente: Instagram

Yahaira Plasencia estrenó hace unos días “La cantante”, su versión del clásico tema recordado en la voz de Héctor Lavoe, con sonidos urbanos que, en palabras de la intérprete, “le da un nuevo sonido, la actualiza”.

“Sergio (George) antes de empezar con la canción me dijo que debía estar preparada para los comentarios que puedan venir porque esta es una canción como que ‘nadie la puede tocar’, como es muy emblemática en el mundo de la salsa porque la cantó Héctor Lavoe. Entonces, me dio un poco de miedo al inicio porque sabía de las críticas que se venían, pero creo que Sergio, que es un maestro, hizo algo muy importante con la canción, con un sonido mucho más refrescante, sonidos urbanos”, mencionó la artista peruana a Central de Informaciones de RPP Noticias.

Si bien tras el estreno, algunos puristas de la salsa criticaron esta nueva versión, el cantante Rubén Blades, uno de los compositores del tema y leyenda de la salsa, halagó esta nueva versión que acerca este género a las nuevas generaciones.

“Las palabras de Rubén Blades fueron, como dije, ‘si lo dice Rubén Blades, ¿a quién más puedo escuchar?’. Rubén fue quien la escribió para Héctor (Lavoe) en algún momento y yo feliz porque creo que nos está yendo muy bien con la canción y teniendo la venia de Rubén”, resaltó.

"LA CANTANTE"

“Grabamos ‘La cantante’ en Cali, el videoclip, tuvimos casi 12 horas de grabación y fue muy chévere poder trabajar con grandes profesionales en Colombia. Salió muy bonito y con un mensaje muy chévere para la gente, sobre todo nosotros los artistas que pasamos cosas complicadas y tenemos que seguir adelante con el show”, comentó.

Su paso por los premios Heat coincidió con el estreno de “La cantante”, cuyo videoclip superó el millón de vistas en 48 horas.

“Tuvimos un problema con la plataforma de YouTube y tuvimos que subir nuevamente el videoclip, se perdieron más de 12 mil vistas, pero igual funcionó muy bien”, agregó.

NUEVOS SONIDOS

Plasencia comentó que si bien la canción es una nueva versión del clásico “El cantante”, la inclusión de sonidos del hip hop ha modernizado la canción.

“Creo que hemos modernizado en esta nueva versión la canción, tiene algo más fresco para atraer a nuevo público, la juventud. Esta canción es emblemática en el mundo de la salsa, creo que Héctor (Lavoe) dejó un legado musical muy fuerte. Hacer esta canción no ha sido nada fácil, he recibido un montón de críticas, pero también muy buenos comentarios acerca de la canción, de la interpretación, creo que nos está yendo muy bien con la canción”, sostuvo.

Su trabajo con Sergio George continuará, comentó Yahaira Plasencia, y menciona que en dos meses espera poder estrenar un nuevo tema. Además, dijo que en los próximos meses saldrá de gira a Estados Unidos y Europa.

