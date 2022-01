A través de su cuenta de Instagram, Yahaira Plasencia reflexionó sobre su show "Son y Flow". | Fuente: Instagram / Yahaira Plasencia

Los días 21 y 22 de diciembre, la cantante Yahaira Plasencia presentó el show “Son y Flow, el Musical”, en la Cúpula de las Artes del Jockey Club del Perú. A través de este espectáculo, la salsera hizo un recorrido por la historia de la salsa, desde la introducción de ritmos afrocubanos hasta la actual salsa urbana.

El día de ayer, en su cuenta de Instagram, “La Patrona” compartió un video del evento, al que ha titulado “El primer musical de la salsa”. Las imágenes van acompañadas de una reflexión, que comienza así: “Fueron dos semanas intensas de mucho trabajo. Debo decir que tengo un equipo de trabajo increíble y sin el apoyo de cada uno de ellos nada de esto hubiera sido posible”.

En el video se aprecia el gran despliegue de bailarines y efectos luminotécnicos del evento. Asimismo, se pueden ver a conocidos de nuestra música, como el cantante criollo Marco Romero. Fueron más de veinte artistas, entre bailarines y cantantes quienes participaron de la puesta en escena de “Son y Flow.

El mensaje de Yahaira Plasencia no se queda allí. “Escogí el camino más difícil, el de hacer cosas diferentes por el bien de nuestra industria salsera… Sé que muchos aún no entienden el trabajo incansable que estoy haciendo, pero no voy a parar hasta que mi música se escuche en el mundo entero” concluye la intérprete de “U La La”.

Yahaira Plasencia anunció que lanzará un tema inédito con Sergio George a inicios de 2022

El 2022 luce promisorio para la salsera Yahaira Plasencia, quien anunció este jueves 30 de diciembre la salida de su próximo sencillo para el próximo año, con la producción de Sergio George.

"Ya tengo lista la nueva canción con Sergio George. En febrero o marzo es el lanzamiento, aún no puedo decir el nombre", adelantó la cantante de "ULaLa" en el programa "América Hoy".

Con una carrera que no entró en pausa pese a la pandemia de la COVID-19, Yahaira Plasencia tuvo la oportunidad de estrenar sencillos este año, así como participar en producciones televisivas.

Tal fue el caso de "Esto es Guerra", donde se sumó al equipo de concursantes, y "El artista del año", en cuyo escenario dio todo de sí misma en baile y canto, llegando a quedar en segundo lugar.

Precisamente, la última presentación de Yahaira Plasencia en la televisión fue durante una emisión especial del programa conducido por Gisela Valcárcel.

NUESTROS PODCASTS

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós